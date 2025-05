Steczkowska w finale Eurowizji. Tak skomentowała swój wynik

W 2025 roku Eurowizja odbędzie się w szwajcarskiej Bazylei Źródło: Archiwum Reutera

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Justyna Steczkowska zakwalifikowała się do finału Eurowizji. Artystka reprezentuje Polskę z piosenką "Gaja". Po zakończeniu występu zamieściła w mediach społecznościowych emocjonalny komentarz.

Kluczowe fakty: Trwa 69. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei.

Justyna Steczkowska zaśpiewała piosenkę "Gaja". Jej występ w półfinale został bardzo dobrze przyjęty.

Piosenkarka awansowała do finału. Na gorąco skomentowała swój występ.

Finał konkursu w sobotę 17 maja.

"'Gaja' właśnie eksplodowała na scenie, pełna energii i mocy" - napisała po zejściu ze sceny w Bazylei Justyna Steczkowska. Swoim występem wokalistka zapewniła sobie awans do finału tegorocznej Eurowizji. "Dziękuję wszystkim z całego serca za wsparcie. (...) Każde miłe słowo znaczy dla mnie bardzo wiele" - dodała w opublikowanej na Instagramie wiadomości. Już po ogłoszeniu wyników piosenkarka udostępniła w sieci krótkie wideo. "Kochani, jestem bardzo szczęśliwa i niezmiernie wdzięczna za tę szansę" - wyznała w jego opisie.

O emocjach związanych z występem Steczkowska pisała też we wcześniejszych postach. W jednym z nich nawiązała do swojego poprzedniego udziału w konkursie Eurowizji. "Dokładnie 30 lat temu, tego samego dnia, po raz pierwszy stanęłam na eurowizyjnej scenie. Dziś wracam z utworem 'Gaja' silniejsza, bardziej świadoma samej siebie i tego, co chcę przekazać światu" - wyznała. "To ogromny zaszczyt móc znów zaśpiewać dla Was" - napisała.

Justyna Steczkowska w finale Eurowizji. Z kim się zmierzy?

Spośród występujących we wtorek, poza Justyną Steczkowską, do finału zakwalifikowali się także reprezentanci: Albanii, Estonii, Holandii, Islandii, Norwegii, Portugalii, San Marino, Szwecji i Ukrainy. Kolejnych 16 wykonawców powalczy o awans w czwartek. Wielki finał konkursu odbędzie się w sobotę.

Justyna Steczkowska podczas występu na Eurowizji Źródło: GEORGIOS KEFALAS/PAP/EPA

Jak dotąd najlepszym uzyskanym przez Polskę wynikiem było 2. miejsce, zdobyte w 1994 roku przez Edytę Górniak z piosenką "To nie ja". Siódme miejsce w 2003 roku zajęła grupa Ich Troje, a w 2016 Michał Szpak z piosenką "Color of Your Love" znalazł się na ósmym miejscu. Ubiegłoroczna reprezentantka Polski Luna nie awansowała do finału.