"Flesh and Fuel" reż. Pierre le Gall Źródło wideo: Tydzień Krytyki / Festiwal Filmowy w Cannes 2026 Źródło zdj. gł.: So Films

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Lista Objawień Cezarów (Les Revelations) to nic innego jak krótka lista osób, spośród których wskazani zostaną nominowani do Cezarów w kategoriach najlepsza obiecująca aktorka oraz najlepszy obiecujący aktor. Francuska Akademia Filmowa zainaugurowała projekt Les Revelations w 2007 roku, którego celem było ułatwienie członkom Akademii wskazywania kandydatów do Cezara. Od 2025 roku lista Objawień ma charakter wiążący, a zatem to z niej zostaną wyłonieni nominowani do Cezarów.

Na liście znalazły się 32 nazwiska: 16 aktorek i 16 aktorów. Są to ci, którzy zachwycili akademików w filmach francuskich ostatniego roku. Po raz pierwszy w historii wśród wyróżnionych znalazł się polski aktor. Jest nim Julian Świeżewski, który zachwyca w jednej z głównych ról w filmie Pierre’a le Galla "Flesh and Fuel".

Kim jest Julian Świeżewski?

Świeżewski jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. 35-latek należy do grona najciekawszych aktorów teatralnych i filmowych swojego pokolenia. Jeszcze w trakcie studiów nagrodzony został Grand Prix 32. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi za role w spektaklach "Ecce Homo!!!" oraz "Szkice z Dostojewskiego".

Zwiastun filmu 'Zgoda" Macieja Sobieszczańskiego Źródło: Kino Świat

Był nominowany do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2018 za rolę w filmie "Zgoda" Macieja Sobieszczańskiego. Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego otrzymał w ubiegłym roku za drugoplanową rolę w "Białej odwadze" Marcina Koszałki. Za tę kreację doceniony został również Nagrodą za najlepszą rolę drugoplanową Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Orłem 2025. Kolejną nominację do Orła otrzymał w tym roku za drugoplanową rolę w filmie "Brat" Macieja Sobieszczańskiego.

Na co dzień Świeżewski jest aktorem Teatru Powszechnego w Warszawie.

"Flesh and Fuel" - o czym jest film?

"Flesh and Fuel" to pełnometrażowy debiut reżyserski Francuza Pierre’a le Galla. Premiera filmu odbyła się w maju w ramach Tygodnia Krytyki - sekcji towarzyszącej Festiwalowi Filmowemu w Cannes. Doceniony został nagrodą Queer Palm Revelation i nominowany był zarówno do Queer Palm (nagroda dla najlepszego filmu festiwalu o tematyce związanej z osobami LGBTQ+) oraz Złotej Kamery (nagroda dla najlepszego debiutu reżyserskiego). Film otrzymał też nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej 2027 w kategorii Europejskie Odkrycie - Nagroda FIPRESCI.

"Flesh and Fuel" opowiada o Etienne (Alexis Manenti) - kierowcy ciężarówki, który przewozi ładunki europejskimi autostradami. Pewnego dnia poznaje Bartosza (Świeżewski) - kierowcę z Polski. Szybko rodzi się między nimi związek, którego utrzymanie nie będzie łatwe ze względu na specyfikę ich zawodu.

"Flesh and Fuel" trafi do polskich kin w lutym 2027 roku.

Julian Świeżewski w filmie "Flesh and Fuel" (reż. Pierre le Gall) Źródło zdjęcia: So Films

Jeżeli Świeżewski znajdzie się wśród pięciu aktorów nominowanych w swojej kategorii, będzie pierwszym Polakiem z aktorską nominacją do Cezara. A te poznamy 22 stycznia. Zanim to się stanie, odbędzie się uroczysta kolacja z udziałem wszystkich osób, które znalazły się w gronie Les Revelations 2027.

Objawienia Cezarów 2027. Pełna lista

Les Revelations 2027. Najlepsza obiecująca aktorka:

Mathilde Abd El Kader - "Człowiek epoki"

Manon Bresch - "Kraken"

Pauline Clément - "De la Comédie-Française"

Louise Coldefy - "Il faut brûler maman"

Romane Fringeli - "La frappe"

Suzanne Guerin - "La Gradiva"

Nastya Golubeva "Les Rayons et les Ombres"

Éva Huault - "Shana"

Fanta Kebe - "Ma Frère"

Malou Khebizi - "Le triangle d'or"

D'Johé Kouadio - "Dao"

Raya Martigny - "Les matins merveilleux"

Deborah Lobe Naney - "Promis le ciel"

Shirel Nataf - "Les Filles du ciel"

Megan Northam - "Nędznicy"

Héloïse Volle - "Les Filles du ciel"

"Tchórz" reż. Lukas Dhont Źródło zdjęcia: © Aline Boyen - The Reunion / Festival de Cannes 2026

Les Revelations 2027. Najlepszy obiecujący aktor:

Amine Benrachid - "Seuls les rebelles"

Simon Boublil - "Przeżyj to sam"

Valentin Campagne - "Tchórz"

Mitia Capellier-Audat - "La Gradiva"

Bilel Chegrani - "Kraken"

Lionel Erdogan - "Une affaire turque"

Samuel Kircher - "Taniec lisów"

Félix Kysyl - "De Gaulle: Ruch oporu" i ""De Gaulle: Droga do wolności"

Florian Lesieur - "De Gaulle: Ruch oporu" i ""De Gaulle: Droga do wolności"

Emmanuel Macchia - "Tchórz"

Diego Murgia - "La frappe"

Mathieu Perotto "Człowiek epoki"

Colas Quignard - "La Gradiva"

Makita Samba - "Furcy, né libre"

Julian Swieżewski - "Flesh and Fuel"

Sefa Yeboah "De la Comédie-Française"