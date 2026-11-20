Sukces Polaka we Francji. Ma szansę na Cezara
Lista Objawień Cezarów (Les Revelations) to nic innego jak krótka lista osób, spośród których wskazani zostaną nominowani do Cezarów w kategoriach najlepsza obiecująca aktorka oraz najlepszy obiecujący aktor. Francuska Akademia Filmowa zainaugurowała projekt Les Revelations w 2007 roku, którego celem było ułatwienie członkom Akademii wskazywania kandydatów do Cezara. Od 2025 roku lista Objawień ma charakter wiążący, a zatem to z niej zostaną wyłonieni nominowani do Cezarów.
Na liście znalazły się 32 nazwiska: 16 aktorek i 16 aktorów. Są to ci, którzy zachwycili akademików w filmach francuskich ostatniego roku. Po raz pierwszy w historii wśród wyróżnionych znalazł się polski aktor. Jest nim Julian Świeżewski, który zachwyca w jednej z głównych ról w filmie Pierre’a le Galla "Flesh and Fuel".
Kim jest Julian Świeżewski?
Świeżewski jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. 35-latek należy do grona najciekawszych aktorów teatralnych i filmowych swojego pokolenia. Jeszcze w trakcie studiów nagrodzony został Grand Prix 32. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi za role w spektaklach "Ecce Homo!!!" oraz "Szkice z Dostojewskiego".
Był nominowany do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2018 za rolę w filmie "Zgoda" Macieja Sobieszczańskiego. Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego otrzymał w ubiegłym roku za drugoplanową rolę w "Białej odwadze" Marcina Koszałki. Za tę kreację doceniony został również Nagrodą za najlepszą rolę drugoplanową Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Orłem 2025. Kolejną nominację do Orła otrzymał w tym roku za drugoplanową rolę w filmie "Brat" Macieja Sobieszczańskiego.
Na co dzień Świeżewski jest aktorem Teatru Powszechnego w Warszawie.
"Flesh and Fuel" - o czym jest film?
"Flesh and Fuel" to pełnometrażowy debiut reżyserski Francuza Pierre’a le Galla. Premiera filmu odbyła się w maju w ramach Tygodnia Krytyki - sekcji towarzyszącej Festiwalowi Filmowemu w Cannes. Doceniony został nagrodą Queer Palm Revelation i nominowany był zarówno do Queer Palm (nagroda dla najlepszego filmu festiwalu o tematyce związanej z osobami LGBTQ+) oraz Złotej Kamery (nagroda dla najlepszego debiutu reżyserskiego). Film otrzymał też nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej 2027 w kategorii Europejskie Odkrycie - Nagroda FIPRESCI.
"Flesh and Fuel" opowiada o Etienne (Alexis Manenti) - kierowcy ciężarówki, który przewozi ładunki europejskimi autostradami. Pewnego dnia poznaje Bartosza (Świeżewski) - kierowcę z Polski. Szybko rodzi się między nimi związek, którego utrzymanie nie będzie łatwe ze względu na specyfikę ich zawodu.
"Flesh and Fuel" trafi do polskich kin w lutym 2027 roku.
Jeżeli Świeżewski znajdzie się wśród pięciu aktorów nominowanych w swojej kategorii, będzie pierwszym Polakiem z aktorską nominacją do Cezara. A te poznamy 22 stycznia. Zanim to się stanie, odbędzie się uroczysta kolacja z udziałem wszystkich osób, które znalazły się w gronie Les Revelations 2027.
Objawienia Cezarów 2027. Pełna lista
Les Revelations 2027. Najlepsza obiecująca aktorka:
- Mathilde Abd El Kader - "Człowiek epoki"
- Manon Bresch - "Kraken"
- Pauline Clément - "De la Comédie-Française"
- Louise Coldefy - "Il faut brûler maman"
- Romane Fringeli - "La frappe"
- Suzanne Guerin - "La Gradiva"
- Nastya Golubeva "Les Rayons et les Ombres"
- Éva Huault - "Shana"
- Fanta Kebe - "Ma Frère"
- Malou Khebizi - "Le triangle d'or"
- D'Johé Kouadio - "Dao"
- Raya Martigny - "Les matins merveilleux"
- Deborah Lobe Naney - "Promis le ciel"
- Shirel Nataf - "Les Filles du ciel"
- Megan Northam - "Nędznicy"
- Héloïse Volle - "Les Filles du ciel"
Les Revelations 2027. Najlepszy obiecujący aktor:
- Amine Benrachid - "Seuls les rebelles"
- Simon Boublil - "Przeżyj to sam"
- Valentin Campagne - "Tchórz"
- Mitia Capellier-Audat - "La Gradiva"
- Bilel Chegrani - "Kraken"
- Lionel Erdogan - "Une affaire turque"
- Samuel Kircher - "Taniec lisów"
- Félix Kysyl - "De Gaulle: Ruch oporu" i ""De Gaulle: Droga do wolności"
- Florian Lesieur - "De Gaulle: Ruch oporu" i ""De Gaulle: Droga do wolności"
- Emmanuel Macchia - "Tchórz"
- Diego Murgia - "La frappe"
- Mathieu Perotto "Człowiek epoki"
- Colas Quignard - "La Gradiva"
- Makita Samba - "Furcy, né libre"
- Julian Swieżewski - "Flesh and Fuel"
- Sefa Yeboah "De la Comédie-Française"