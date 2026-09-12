Nie żyje znany producent filmowy Jeremy Thomas
Jak przekazała rodzina filmowca, Jeremy Thomas odszedł spokojnie, w otoczeniu bliskich w piątek w swoim domu w Oxfordshire.
Jego najbardziej znany film to "Ostatni cesarz" w reżyserii Bernardo Bertolucciego, który zdobył dziewięć nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej - w tym za najlepszy film - i przyniósł Thomasowi Oscara w 1988 roku. Obraz opowiada o ostatnim władcy chińskiej dynastii Qing.
Thomas wielokrotnie współpracował z Bertoluccim, produkując również takie filmy jak "Pod osłoną nieba", "Mały Budda", "Ukryte pragnienia" oraz "Marzyciele". Współpracował także z wieloma brytyjskimi reżyserami na początku ich kariery, w tym z Benem Wheatleyem, Jonathanem Glazerem, Stephenem Frearsem i Davidem Mackenzie.
Zaczynał jako montażysta filmowy
Thomas ma w portfolio również między innymi: "Wesołych Świąt, pułkowniku Lawrence" Nagisy Oshimy (z Davidem Bowiem w roli głównej) , "Niebezpieczną metodę" Davida Cronenberga czy "Dobrego chłopca" Jana Komasy.
Karierę zaczynał jako montażysta filmowy, a swoją pierwszą rolę producenta objął przy australijskim filmie "Szalony pies Morgan" z 1976 roku. Natomiast pierwszą produkcją jego firmy - Recorded Picture Company - był horror "Wrzask" Jerzego Skolimowskiego. Film wygrał w 1978 roku Grand Prix Jury w Cannes.
W 2006 roku otrzymał nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej za wybitny wkład w światowe kino, a w 2009 roku został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego (CBE) w ramach noworocznej listy odznaczeń.