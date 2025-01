Filmowy gwiazdor pchnięty nożem we własnym domu

Gwiazdor Bollywood Saif Ali Khan został ugodzony nożem w swoim domu. Aktor został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Do zdarzenia miało dojść podczas szarpaniny Khana z włamywaczem.

Saif Ali Khan w czwartek został dźgnięty nożem w swoim domu w Mumbaju, w którym mieszka wraz z rodziną. Policja przekazała, że aktor został ranny w wyniku szamotaniny, do której doszło między nim a włamywaczem, który wszedł do jego domu niedługo po północy. - Doszło do kłótni między Khanem a intruzem – powiedział zastępca komisarza policji w Mumbaju Dixit Gedam.

Policja nie podała więcej szczegółów dotyczących zdarzenia. - Prosimy media i fanów o cierpliwość. To sprawa policji - powiedział komisarz. Indyjska gazeta "Hindu Time" podaje, że włamywacz po zadaniu kilku ciosów nożem uciekł i do tej pory go nie zatrzymano.

Znany aktor ugodzony nożem we własnym domu

Saif Ali Khan został przewieziony do szpitala Lilavati przez swojego syna. Zespół aktora wydał oświadczenie, w którym poinformował, że "Khan jest po operacji i jego życiu i zdrowiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Obecnie dochodzi on do siebie, a lekarze monitorują ten proces".

Dr Nitin Dange ze szpitala Lilavati powiedział w rozmowie z reporterami, że aktor "doznał poważnego urazu rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym na skutek utknięcia noża w kręgosłupie". - Przeprowadzono operację usunięcia noża i naprawy wyciekającego płynu rdzeniowego. Zespół chirurgów plastycznych zajął się również dwoma innymi głębokimi ranami na lewej ręce i jedną na szyi - dodał.

Atak na gwiazdora Bollywood odbił się szerokim echem w Indiach. Jak informuje "The Hindu", Nana Patole, przewodniczący Kongresu stanu Maharasztra, którego stolicą jest Mumbaj, stwierdził, że atak na aktora jest przykładem "załamania się" prawa i porządku w Maharasztrze. Dodał, że szef stanowego rządu powinien podać się do dymisji, bo "skoro takie incydenty zdarzają się w ruchliwej dzielnicy Bandra w Mumbaju, to kto może czuć się w mieście bezpiecznie".

Saif Ali Khan - kim jest

Saif Ali Khan jest bardzo popularnym i cenionym w Indiach aktorem. Zadebiutował w Bollywood w 1993 roku, a obecnie znany jest głównie z komedii romantycznych i filmów akcji. Jest laureatem wielu branżowych nagród, między innymi siedmiu nagród Filmfare, które co roku przyznawane są indyjskim aktorom i twórcom filmowym. Gala wręczenia tych nagród uważana jest za jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w tym kraju.

Żona Khana, Kareena, która również jest aktorką, pochodzi z rodziny Karpoor, działającej w wielu gałęziach Bollywood od prawie wieku. Para ma dwójkę dzieci.

Saif Ali Khan Divyakant Solanki/EPA/PAP

Autorka/Autor:jjk//mm

Źródło: BBC, "The Hindu"