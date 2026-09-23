Ujawniono przyczynę śmierci Hayden Panettiere. Pięć substancji

Hayden Panettiere na nagraniach archwialnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: shutterstock

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16 sierpnia Hayden Panettiere została znaleziona nieprzytomna w domu w Greenville w Karolinie Południowej. Podjęte próby reanimacji nie dały rezultatu. Stwierdzono zgon 36-letniej aktorki.

Do śmierci Panettiere przyczyniła się "toksyczna mieszanka" fentanylu (syntetyczny opioid stosowany w leczeniu bólu - red.) i innych substancji, stosowanych m. in. w leczeniu stanów lękowych, a także rozluźniających i przeciwpsychotycznych - podało teraz CNN, powołując się na raport biura koronera hrabstwa Greenville.

Zdarzenie zakwalifikowano jako przypadkowe przedawkowanie dodając, że nie stwierdzono innych obrażeń, które mogłyby przyczynić się do śmierci. Sekcja zwłok, o której wynikach informowano wcześniej, nie wykazała urazów. Agencja AP, powołując się na raport służb, podała, że Panettiere kilka tygodni wcześniej opuściła ośrodek odwykowy. W mieszkaniu, w którym znaleziono zmarłą, przebywał jej chłopak oraz jego brat. To oni powiadomili służby ratunkowe.

Hayden Panettiere na trybunach podczas walki Władimira Kliczki z Tysonem Furym o tytuł mistrza świata, 2015 r. Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ROLF VENNENBERND

Toksyczna kombinacja leków

Główny patolog sądowy hrabstwa Tarrant w Teksasie dr Kendall Von Crowns wyjaśnił w rozmowie z CNN, powołując się na wyniki badań toksykologicznych, że środki, które przyczyniły się do śmierci aktorki, mogą w połączeniu powodować depresję oddechową. W jej wyniku mózg przestaje rejestrować, że otrzymuje za mało tlenu. To z kolei skutkuje zapadnięciem w śpiączkę i śmiercią. Zauważył też, że wykrycie jednej z substancji (4-ANPP) może wskazywać, że fentanyl został pozyskany nielegalnie.

Według danych amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) fentanyl i inne syntetyczne opioidy odpowiadają za ponad połowę wszystkich zgonów spowodowanych przedawkowaniem w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska Agencja ds. Walki z Narkotykami (DEA) ostrzega, że fentanyl jest około 100 razy silniejszy od morfiny i 50 razy silniejszy od heroiny.

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Otwarcie mówiła o uzależnieniu

Panettiere po raz pierwszy stanęła przed kamerą w wieku czterech lat, kiedy wystąpiła w amerykańskiej telenoweli "Tylko jedno życie". Późniejsze role w serialach "Herosi" oraz "Nashville" przyniosły jej popularność. Grała też między innymi w filmach "Mama na obcasach" oraz "Tytani".

Hayden Panettiere i Władimir Kliczko Źródło zdjęcia: Venturelli/WireImage/GettyImages

Osierociła córkę Kayę, której ojcem jest jej były partner, ukraiński bokser Władimir Kliczko. Zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią opublikowała książkę "This Is Me: A Reckoning", w której przyznała się do zmagań z uzależnieniami. Z narkotykami zetknęła się jako 16-latka. Przez lata otwarcie opowiadała też o swoich problemach z alkoholem i opioidami.