Nasze materiały na Festiwalu Wrażliwym

"Nagradzamy reporterów za rzetelność, dociekliwość, zaangażowanie w dążeniu do prawdy. Za uważność na bohaterów swoich historii i dążenie do zmiany ich losu. Za etykę dziennikarską i warsztat. Wspólnie podnosimy i upowszechniamy te wartości" - piszą organizatorzy ósmej edycji Festiwalu Wrażliwego. Jak podkreślają, choć poruszane tematy są bardzo trudne, to nominowani "szukają rozwiązań, wskazówek i inspirujących doświadczeń, które mogą nie tylko pokazać dany temat, ale także pomóc w jego rozwiązaniu". Wsród wybranych materiałów znalazły się zaś opowieści, które "dodają nadziei i pokazują świat od tej najlepszej ze stron, w której człowiek nie jest sam ze swoim problemem, może pokonać trudności lub wspierać innych".

Tym razem Festiwal Wrażliwy odbędzie się pod hasłem "Wybaczenie".

Festiwal Wrażliwy. Nasze nominowane materiały

Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych nominowanych w kategorii Reportaż Filmowy znalazło się siedem materiałów naszych stacji:

Magdalena Zagała - "Chora jestem, nie jadłam nic" (Uwaga! TVN) Agnieszka Madejska i Bartosz Józefiak - "Polskie Alcatraz" (Uwaga! TVN) Aleksandra Rek - "Tata pszczelarz" (Uwaga! TVN) Edyta Krześniak - "Dzieci na krawędzi" (Uwaga! TVN) Michał Przedlacki - "Żołnierki Ukrainy" (Superwizjer) Bertold Kittel - "Na ratunek ukraińskim dzieciom" (Superwizjer) Martyna Wojciechowska i Ewa Marcinowska - "Hope" (Max Original, TVN Warner Bros. Discovery)

W kategorii Reportaż Prasowy nominowano Olgę Mildyn za "Pudełko po butach w rozmiarze 35".

Gala finałowa festiwalu odbędzie się 12 września 2025 o godz. 18:30 w Muzeum Emigracji w Gdyni. Nagrodami są wyjątkowe statuetki autorstwa Marcina Rząsy. W trakcie wydarzenia odbędą się pokazy festiwalowe, panele dyskusyjne, spotkania autorskie i warsztaty. Festiwal wspiera również działalność charytatywną na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci, hospicjów domowych oraz aplikacji usprawniającej opiekę nad małymi pacjentami - hospiCare. Festiwal Wrażliwy jest organizowany przez gdańską fundację Zostaw Swój Ślad od 2017 roku.

