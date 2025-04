Festiwal w Cannes odsłonił karty. W Konkursie Głównym bez Polaków

"Fenicki układ" reż. Wes Anderson Źródło: United International Pictures

Poznaliśmy tytuły filmów, które znalazły się w Konkursie Głównym Festiwalu Filmowego w Cannes 2025. Wśród nich są najnowsze tytuły wyreżyserowane przez Wesa Andersona, braci Dardenne, Julię Ducournau, Carlę Simón, Joachima Triera, Kelly Reichardt czy Maria Martone. Na opublikowanej w czwartek liście nie ma żadnego polskiego filmu.

Festiwal Filmowy w Cannes 2025 zapowiada się imponująco, czego dowodem jest lista filmów, które znalazły się w oficjalnej selekcji. Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydentka festiwalu Iris Knobloch oraz jego dyrektor artystyczny Thierry Fremaux zdradzili szczegóły 78. edycji canneńskiego festiwalu.

Iris Knobloch i Thierry Fremaux Źródło: PAP/EPA/Teresa Suarez

Fremaux przekazał, że w tym roku do organizatorów trafiła rekordowa liczba - 2909 - zgłoszeń. Dyrektor artystyczny podkreślił, że po raz pierwszy w historii festiwalu na film otwarcia wybrano reżyserski debiut fabularny. Jest nim "Partir un jour" w reżyserii Amélie Bonin.

Do tegorocznego Konkursu Głównego zakwalifikowano 19 tytułów. Trudno ocenić, czy jest to ostateczna lista, ponieważ w ostatnich latach wielokrotnie organizatorzy festiwalu uzupełniali konkursowy zestaw o kilka tytułów. Podobnie jak z pozostałymi oficjalnymi sekcjami canneńskiego wydarzenia.

Canneńscy "ulubieńcy" i cenieni debiutanci

W tegorocznym wyścigu o Złotą Palmę - najbardziej prestiżową nagrodę filmową na świecie, która powszechnie określana jest jako filmowy odpowiednik literackiej Nagrody Nobla - nie ma żadnej polskiej produkcji, ani filmu w polskiej reżyserii. Znalazły się natomiast nowe tytuły od canneńskich "ulubieńców" takich jak: Wes Anderson, Kleber Mendonça Filho, bracia Dardenne, Siergiej Łoźnica czy Joachim Trier.

W Konkursie Głównym znalazło się sześć filmów wyreżyserowanych przez kobiety. Warto zwrócić uwagę, że dla czterech reżyserek to debiuty w Konkursie Głównym Cannes. Są to: Carla Simón (twórczyni między innymi "Alcarras", nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem Berlinale 2022), Hafsia Herzi, Hayakawa Chie oraz Mascha Schilinski. Dla Simón i Schilinski tegoroczna edycja festiwalu w Cannes to zarazem pierwsza okazja, aby zaprezentować swój film w oficjalnym programie tego wydarzenia. Grono wymienionych czterech "debiutujących" w Cannes reżyserek dopełniają: Oliver Hermanus, Oliver Laxe oraz Ari Aster, dla których to pierwsza okazja na Złotą Palmę.

Przewodniczącą tegorocznego jury Konkursu Głównego jest Juliette Binoche. Reszta składu jurorskiego zostanie ogłoszona niebawem.

Juliette Binoche Źródło: MOHAMMED BADRA/PAP

Debiuty reżyserskie Johansson i Dickinsona

W oficjalnym programie znalazło się sporo tytułów, wymienianych przez ekspertów jako konkursowi faworyci, a które zaprezentowane zostaną poza Konkursem Głównym. Do tej grupy należą: "Amrum" Fatiha Akina, "Das verschwinden des Josef Mengele" Kiriłła Sieriebriennikowa, "La ola" Sebastiana Lelio, "Vie Privée" Rebekki Zlotowski.

Nie brakuje natomiast filmów, które w ocenie wielu były canneńskimi "pewniakami": "Father Mother Sister Brother" Jima Jarmuscha, "Die, My Love" Lynne Ramsay, "Yes!" Nadava Lapida, "The Entertainment System Is Down" Rubena Östlunda czy reżyserski debiut fabularny Kristen Stewart "The Chronology of Water".

Skoro o reżyserskich debiutach fabularnych znanych aktorów mowa, to bardzo ciekawie wygląda lista tytułów, tworzących sekcję Un Certain Regard. Osiem z 16 filmów tej sekcji, to pełnometrażowe debiuty poszczególnych osób. Wśród nich znalazły się "Eleanor the Great" w reżyserii Scarlett Johansson oraz "Urchin" w reżyserii Harrisa Dickinsona.

Autorem scenariusza do filmu Johansson "Eleanor the Great" jest Tory Kamen. W opisie producenckim czytamy, że jest to opowieść o 90-letniej Eleanor, która przeprowadza się do Nowego Jorku, aby rozpocząć nowy rozdział swojego życia. Przekonuje się, że w jej wieku trudno nawiązać nowe przyjaźnie. Coraz mocniej odczuwa samotność, ale na jej drodze pojawia się 19-letni student.

Harris Dickinson Źródło: Justin Ng/Avalon/PAP

28-letni Dickinson wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza. "Mike, osoba w kryzysie bezdomności, próbuje wyrwać się ze spirali autodestrukcji i stara się odmienić swoje życie" - czytamy w opisie "Urchin".

W czwartek po zakończonej konferencji Spike Lee poinformował, że został zaproszony do Cannes ze swoim najnowszym filmem "Highest 2 Lowest" z Denzelem Washingtonem w roli głównej. Premierowo zostanie pokazany w sekcji Poza Konkursem. "Highest 2 Lowest" to anglojęzyczna reinterpretacja filmu "Niebo i piekło" Akiry Kurosawy z 1963 roku.

78. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes odbędzie się w dniach 13-24 maja bieżącego roku.

Festiwal Filmowy w Cannes 2025. Oficjalna selekcja

Konkurs Główny

"A Simple Accident" reż. Jafar Panahi

"Sentimental Value" reż. Joachim Trier

"Romeria" reż. Carla Simón

"The Mastermind" reż. Kelly Reichardt

"Eagles of the Republic" reż. Tarik Saleh

"Dossier 137" reż. Dominik Moll

"O Secreto Agente" reż. Kleber Mendonça Filho

"Fuori" reż. Mario Martone

"Nouvelle Vague" reż. Richard Linklater

"Sirat" reż. Oliver Laxe

"La Petite Derniere" reż. Hafsia Herzi

"The History of Sound" reż. Oliver Hermanus

"Renoir" reż. Hayakawa Chie

"Alpha" reż. Julia Ducournau

"The Young Mother’s Home" reż. Jean-Pierre i Luc Dardenne

"Eddington" reż. Ari Aster

"Sound of Falling" reż. Mascha Schilinski

"Fenicki układ" reż. Wes Anderson

"Two Prosecutors" reż. Siergiej Łoźnica

"Alcarras" reż. Carla Simon Źródło: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Poza Konkursem

"Partir un jour" reż. Amélie Bonin - film otwarcia

"Mission: Impossible. The Final Reckoning" reż. Christopher McQuarrie

"Vie Privée" reż. Rebecca Zlotowski

"La femme la plus riche du monde" reż. Thierry Klifa

"La venue de l'avenir" reż. Cedric Klapisch

"Highest 2 Lowest" reż. Spike Lee

Un Certain Regard

"La misteriosa mirada del flamenco" reż. Diego Céspedes

"My Father’s Shadow" reż. Akinola Davies jr

"Urchin" reż. Harris Dickinson

"Eleanor the Great" reż. Scarlett Johansson

"Once Upon A Time In Gaza" reż. Tarzan Nasser, Arab Nasser

"Aisha Can’t Fly Away" reż. Morad Mostafa

"Meteors" reż. Hubert Charuel

"Pillion" reż. Harry Lighton

"Testa o croce?" reż. Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

"L’inconnu de la Grande Arche" reż. Stephane Demoustier

"A Pale View of the Hills" reż. Ishikawa Kei

"Le città di pianura" reż. Francesco Sossai

"Homebound" reż. Neeraj Ghaywan

"Karavan" reż. Zuzana Kirchnerová

"The Plague" reż. Charlie Polinger

"Promised Sky" reż. Erige Sehiri

"Mission: Impossible. The Final Reckoning" reż. Christopher McQuarrie Źródło: United International Pictures

Cannes Premiere

"Amrum" reż. Fatih Akin

"Splitsville" reż. Michel Angelo Corvino

"Das verschwinden des Josef Mengele" reż. Kiriłł Sieriebriennikow

"Orwell: 2+2=5" reż. Raoul Peck

"La ola" reż. Sebastian Lelio

"Connemara" reż. Alex Lutz

Midnight Screenings

"Dalloway" reż. Yann Gozlan

"Exit 8" reż. Kawamura Genki

"Feng Lin Hou Shan" reż. Mak Juno