"Nękana z powodu swojego ubioru". Fat Trophy Wife zrelacjonowała odeskortowanie z samolotu

Na nagraniu mówi, że była "nękana z powodu swojego ubioru" przez personel linii lotniczych. Opisała, że zgodnie z ich prośbą przykryła sportowy biustonosz koszulką. - Poprosili mnie, żebym założyła koszulkę. Włożyłam ją z powrotem, a potem znowu podeszli do mnie, mówiąc, że nie mogę tego nosić, bo widać mój brzuch i to jest nieodpowiednie - opisała. Dodała, że załoga podeszła do niej trzykrotnie. - Dlatego zostaliście wezwani - tłumaczy policjantom.

Oficer policji potwierdził kobiecie, że w zdarzeniu nie doszło do żadnego wykroczenia. Wspomniał przy tym o zasadach tej konkretnej linii lotniczej. - Postępowałam zgodnie z zasadami - odpowiedziała mu Howard. - Byłam szykanowana, a teraz jestem zatrzymana - dodała, czemu policjant zaprzeczył. Stwierdził, że chce z nią tylko porozmawiać na wniosek linii lotniczych. - Miałam na sobie ubranie, oto co się stało - skwitowała kobieta.

W oświadczeniu przesłanym do portalu Insider.com, linie zobowiązały się dowiedzieć, co się stało na pokładzie samolotu i "podjąć odpowiednie działania". "Naszym celem jest zapewnienie opieki wszystkim naszym klientom. Kiedy nie osiągamy tego celu, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby to naprawić" - napisano.