Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Już dziś telewizyjne Oscary. Nietypowe wyzwanie prowadzącego galę

Przygotowania do gali Emmy 2025
Przygotowania do gali Emmy 2025
Źródło: Reuters
"Dojrzewanie", "Biały Lotos", "Rozdzielenie" i "Pingwin" - to tylko niektóre z seriali, które powalczą dziś w nocy o najbardziej prestiżowe nagrody telewizyjne, czyli Emmy Awards 2025. Prowadzący rzucił laureatom nietypowe wyzwanie. Oto wszystko, co musisz wiedzieć przed galą zwaną telewizyjnymi Oscarami.

77. ceremonia wręczenia Emmy Awards - najważniejszych nagród amerykańskiej telewizji - tuż tuż. Uroczysta gala odbędzie się w niedzielę wieczorem czasu lokalnego w Peacock Theatre w Los Angeles. Dla widzów w Polsce oznacza to nieprzespaną noc - transmisja rozpocznie się o godzinie 2 w nocy naszego czasu.

Nagroda Emmy to prestiżowe amerykańskie wyróżnienie dla najlepszych produkcji i twórców telewizyjnych, często nazywane telewizyjnym Oscarem.

Faworyci Emmy 2025

Nominacje do tegorocznych nagród ogłoszono 14 lipca. "Rozdzielenie", amerykański serial science-fiction, znalazł się na szczycie listy, zdobywając 27 nominacji, tuż za nim uplasował się "Pingwin" z 24 nominacjami. "Biały Lotos" zajął trzecie miejsce ex aequo z "The Studio" (23 nominacje). Serial "The Last of Us" zdobył 16 nominacji.

"The Studio" wyrównał również rekord ustanowiony w ubiegłym roku przez "The Bear" pod względem liczby nominacji dla serialu komediowego.

Przygotowania do gali Emmy 2025
Przygotowania do gali Emmy 2025
Źródło: Reuters

Prowokacyjna zapowiedź prowadzącego Emmy

Gospodarzem gali będzie Nate Bargatze, amerykański komik, który w ostatnich latach sprzedał najwięcej biletów na stand-up w całych Stanach Zjednoczonych. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że tym razem nie należy spodziewać się kontrowersyjnego otwarcia w stylu Ricky’ego Gervaisa. Bargatze jest bowiem znany z rodzinnego i bardziej stonowanego humoru.

Komik przygotował kilka niecodziennych zasad. By zmotywować laureatów do krótszych przemówień, zapowiedział, że w noc gali przekaże 100 tysięcy dolarów na cele charytatywne, ale każda mowa przekraczająca wyznaczony czas zmniejszy darowiznę o tysiąc dolarów. - Czy dziękowanie swojemu drugiemu menedżerowi jest warte tego, żeby odebrać jedzenie dziecku? - pytał. - Nie sądzę, ale zobaczymy, co na to Hollywood - dodał.

Emmy 2025. Oto nominowani

Emmy tradycyjnie dzielą się na trzy kategorie: dramat, komedia oraz serial limitowany. Najlepszy serial dramatyczny to najważniejsza kategoria wieczoru. W tym roku rywalizacja jest wyjątkowo zacięta, a faworyt nie jest oczywisty.

Wśród kandydatów znajdują się: uwielbiana przez widzów satyra na bogactwo "Biały Lotos", spin-off "Gwiezdnych wojen", czyli "Andor, dystopijna drama "Paradise" oraz thriller science-fiction "Rozdzielenie".

wrona 1
"Biały Lotos" - zwiastun sezonu 3.
Źródło: Warner Bros. Discovery Poland

Do tej kategorii dołączają adaptacja gry wideo "The Last of Us", serial medyczny "The Pitt", dramat szpiegowski "Kulawe Konie" oraz polityczny thriller "Dyplomata".

W kategorii komediowej dwóch byłych zwycięzców walczy o odzyskanie tytułu. To dramat kulinarny "The Bear" i satyra rozrywkowa "Hacks". Konkurencję stanowią młodzieżowy serial "Misja: Podstawówka", romantyczna komedia "Nikt tego nie chce" oraz kryminalne "Zbrodnie po sąsiedzku".

Złote Globy 2025. "Brutalista" najlepszym dramatem, "Emilia Pérez" najlepszą komedią
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Złote Globy 2025. "Brutalista" najlepszym dramatem, "Emilia Pérez" najlepszą komedią

Listę nominowanych w tej kategorii uzupełniają mockument o wampirach "Co robimy w ukryciu", komedia o terapeucie "Terapia bez trzymanki" oraz satyra na Hollywood, czyli "Studio".

Tymczasem w kategorii seriali limitowanych prowadzi czteroodcinkowe "Dojrzewanie", produkcja, która odbiła się szerokim echem zarówno za sposób kręcenia - każdy odcinek to tak zwany "master shot", czyli jedno ujęcie - jak i poruszoną tematykę. To historia 13-leniego chłopca oskarżonego o morderstwo i serialowy esej o wpływie mediów społecznościowych na życie młodych ludzi.

Konkurencję stanowią: dystopijny i świetnie wszystkim znane "Czarne lustro", spin-off Batmana, czyli "Pingwin" z fenomenalnym Colinem Farrellem w roli głównej, a także erotyczna komedia o raku "Kwestia seksu i śmierci" oraz "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", opowiadający o zbrodni, która wydarzyła się naprawdę.

To oni wskażą polskiego kandydata do Oscara
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To oni wskażą polskiego kandydata do Oscara

Gdzie oglądać Emmy 2025?

Ceremonia rozpocznie się o godzinie 17 czasu lokalnego w Los Angeles, czyli o godzinie 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Uroczystość potrwa około 3 godzin. W USA gala będzie transmitowana na kanale CBS oraz w streamingu na Paramount+. W Polsce nie będzie bezpośredniej transmisji telewizyjnej. Listę zwycięzców opublikujemy na tvn24.pl.

Choć wiele nagród technicznych rozdano już podczas tzw. Creative Arts Emmy w poprzedni weekend, to dopiero niedzielna gala odpowie na pytanie, który serial okaże się największym zwycięzcą telewizyjnego roku 2025.

Złoty Lew 2025 dla filmu Jima Jarmuscha. "O cholera!"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Złoty Lew 2025 dla filmu Jima Jarmuscha. "O cholera!"

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24+ Kawa na ławę

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24+ Kawa na ławę
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: BBC, USA Today, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USASerial
Czytaj także:
rafineria
Ważna rosyjska rafineria w ogniu. Ukraińskie wojsko o udanym ataku
Świat
Burza, piorun, błyskawica, wyładowania
Gdzie jest burza? Opady przybierają na sile
METEO
shutterstock_2452608203
Burza w sprawie pieniędzy. Wznowiono wypłaty
BIZNES
Zderzenie auta i autobusu w Alejach Ujazdowskich
Zderzenie z autobusem. Kierowca z zakazem i pod wpływem środków odurzających
WARSZAWA
imageTitle
Fani motorsportu oszaleli na PGE Narodowym
EUROSPORT
VI Marsz Równości w Rzeszowie
Po równe prawa. Ulicami Rzeszowa przeszedł Marsz Równości
Rzeszów
Izraelskie naloty na miasyo
Seria nalotów na miasto Gaza. Setki celów
Świat
Władimir Putin spotkał się z Donaldem Trumpem
Rosja "wodzi Trumpa za nos"
Świat
Nayib Bukele
Mówi o sobie "najfajniejszy dyktator na świecie". A jak jest naprawdę?
Przemysław Kaleta
imageTitle
Kownacki przełamał się i od razu został bohaterem
EUROSPORT
Lunapark w Warszawie
Nocne kluby zniknęły, ale miasto wciąż walczy o odzyskanie terenu
WARSZAWA
Paryż, Międzynarodowa Wioska Gastronomiczna - 13 września 2025
Premier zmienia plan w sprawie dwóch dni wolnych
BIZNES
Cyrkon wystrzelony z pokładu Admirała Gorszkowa
Rosja wystrzeliła pocisk Cyrkon
Świat
Polskie myśliwce biorące udział w operacji Baltic Air Policing. Nagranie archiwalne
Nie potwierdziło się "naruszenie polskiej przestrzeni". Nowy komunikat
Polska
Opady
Te mapy pokazują, jak będą wędrować opady i burze
METEO
Wenezuelscy żołnierze
Amerykańscy marynarze zatrzymali podejrzany tuńczykowiec
Świat
shutterstock_2250571743
Dwie duże wygrane w Lotto
BIZNES
imageTitle
Problemy zdrowotne Polaków. "To nie jest łatwy teren do grania"
EUROSPORT
imageTitle
Awans w wielkim stylu. Skrzyszowska z najlepszym wynikiem w sezonie
EUROSPORT
Religia w szkole
Nowy arcybiskup: lekcje religii powinny być obowiązkowe
Polska
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jachty u wybrzeży Portugalii. Jeden zatopiły
METEO
Rosyjskie wojsko
Rosja "chce stworzyć strefę buforową". Od Arktyki po Morze Śródziemne
Świat
Będzie padał ulewny deszcz
Burze, ulewy, grad. Ostrzeżenia w 14 województwach
METEO
imageTitle
Pewny awans Włodarczyk. Odpadła jedna z jej najgroźniejszych rywalek
EUROSPORT
Haiti. Policja patroluje ulice Port-au-Prince, 26.03.2025
"Wdzierali się do domów i strzelali". Ponad 40 ofiar
Świat
Świdnik
Syreny ostrzegawcze i "chwila paniki" wśród mieszkańców. "Pierwsza taka sytuacja w życiu"
Polska
imageTitle
Puchar z rąk legendy, potem hymn Polski. Tego dnia Zmarzlik nigdy nie zapomni
EUROSPORT
Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una
Siostra Kim Dzong Una grozi konsekwencjami
Świat
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Tak mogłaby działać polska tarcza antydronowa
Polska
Donald Trump i Xi Jinping. Zdjęcie z 2017 roku
Propozycja spotkania na szczycie. W tle wojna handlowa
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica