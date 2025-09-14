Już dziś telewizyjne Oscary. Nietypowe wyzwanie prowadzącego galę

77. ceremonia wręczenia Emmy Awards - najważniejszych nagród amerykańskiej telewizji - tuż tuż. Uroczysta gala odbędzie się w niedzielę wieczorem czasu lokalnego w Peacock Theatre w Los Angeles. Dla widzów w Polsce oznacza to nieprzespaną noc - transmisja rozpocznie się o godzinie 2 w nocy naszego czasu.
Nagroda Emmy to prestiżowe amerykańskie wyróżnienie dla najlepszych produkcji i twórców telewizyjnych, często nazywane telewizyjnym Oscarem.
Faworyci Emmy 2025
Nominacje do tegorocznych nagród ogłoszono 14 lipca. "Rozdzielenie", amerykański serial science-fiction, znalazł się na szczycie listy, zdobywając 27 nominacji, tuż za nim uplasował się "Pingwin" z 24 nominacjami. "Biały Lotos" zajął trzecie miejsce ex aequo z "The Studio" (23 nominacje). Serial "The Last of Us" zdobył 16 nominacji.
"The Studio" wyrównał również rekord ustanowiony w ubiegłym roku przez "The Bear" pod względem liczby nominacji dla serialu komediowego.
Prowokacyjna zapowiedź prowadzącego Emmy
Gospodarzem gali będzie Nate Bargatze, amerykański komik, który w ostatnich latach sprzedał najwięcej biletów na stand-up w całych Stanach Zjednoczonych. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że tym razem nie należy spodziewać się kontrowersyjnego otwarcia w stylu Ricky’ego Gervaisa. Bargatze jest bowiem znany z rodzinnego i bardziej stonowanego humoru.
Komik przygotował kilka niecodziennych zasad. By zmotywować laureatów do krótszych przemówień, zapowiedział, że w noc gali przekaże 100 tysięcy dolarów na cele charytatywne, ale każda mowa przekraczająca wyznaczony czas zmniejszy darowiznę o tysiąc dolarów. - Czy dziękowanie swojemu drugiemu menedżerowi jest warte tego, żeby odebrać jedzenie dziecku? - pytał. - Nie sądzę, ale zobaczymy, co na to Hollywood - dodał.
Emmy 2025. Oto nominowani
Emmy tradycyjnie dzielą się na trzy kategorie: dramat, komedia oraz serial limitowany. Najlepszy serial dramatyczny to najważniejsza kategoria wieczoru. W tym roku rywalizacja jest wyjątkowo zacięta, a faworyt nie jest oczywisty.
Wśród kandydatów znajdują się: uwielbiana przez widzów satyra na bogactwo "Biały Lotos", spin-off "Gwiezdnych wojen", czyli "Andor”, dystopijna drama "Paradise" oraz thriller science-fiction "Rozdzielenie".
Do tej kategorii dołączają adaptacja gry wideo "The Last of Us", serial medyczny "The Pitt", dramat szpiegowski "Kulawe Konie" oraz polityczny thriller "Dyplomata".
W kategorii komediowej dwóch byłych zwycięzców walczy o odzyskanie tytułu. To dramat kulinarny "The Bear" i satyra rozrywkowa "Hacks". Konkurencję stanowią młodzieżowy serial "Misja: Podstawówka", romantyczna komedia "Nikt tego nie chce" oraz kryminalne "Zbrodnie po sąsiedzku".
Listę nominowanych w tej kategorii uzupełniają mockument o wampirach "Co robimy w ukryciu", komedia o terapeucie "Terapia bez trzymanki" oraz satyra na Hollywood, czyli "Studio".
Tymczasem w kategorii seriali limitowanych prowadzi czteroodcinkowe "Dojrzewanie", produkcja, która odbiła się szerokim echem zarówno za sposób kręcenia - każdy odcinek to tak zwany "master shot", czyli jedno ujęcie - jak i poruszoną tematykę. To historia 13-leniego chłopca oskarżonego o morderstwo i serialowy esej o wpływie mediów społecznościowych na życie młodych ludzi.
Konkurencję stanowią: dystopijny i świetnie wszystkim znane "Czarne lustro", spin-off Batmana, czyli "Pingwin" z fenomenalnym Colinem Farrellem w roli głównej, a także erotyczna komedia o raku "Kwestia seksu i śmierci" oraz "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", opowiadający o zbrodni, która wydarzyła się naprawdę.
Gdzie oglądać Emmy 2025?
Ceremonia rozpocznie się o godzinie 17 czasu lokalnego w Los Angeles, czyli o godzinie 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Uroczystość potrwa około 3 godzin. W USA gala będzie transmitowana na kanale CBS oraz w streamingu na Paramount+. W Polsce nie będzie bezpośredniej transmisji telewizyjnej. Listę zwycięzców opublikujemy na tvn24.pl.
Choć wiele nagród technicznych rozdano już podczas tzw. Creative Arts Emmy w poprzedni weekend, to dopiero niedzielna gala odpowie na pytanie, który serial okaże się największym zwycięzcą telewizyjnego roku 2025.
