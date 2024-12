"Jest nadzieja, że ​​wszystko będzie dobrze, ale…" Elton John częściowo stracił wzrok

Elton John ma problemy ze wzrokiem

O problemach ze wzrokiem Elton John po raz pierwszy powiedział we wrześniu. Muzyk wyznał, że w konsekwencji przebytej latem "poważnej infekcji" przestał widzieć na prawe oko, a na lewe widzi jedynie częściowo. W jednej z ostatnich wypowiedzi podkreślał, że "jest nadzieja, że ​​wszystko będzie dobrze, ale…". - Teraz jestem jednak w impasie. Mogę zrobić coś takiego, jak udzielenie wywiadu, ale nie wiem, co z nagrywaniem muzyki, bo nie widzę tekstu - dodał.

„Więc w tej chwili jestem trochę w impasie, bo mogę zrobić coś takiego (wywiad), ale jak pójdę do studia i nagram, to nie wiem, bo na początek nie widzę tekstu”.

77-letni obecnie Elton John rozpoczął swoja karierę muzyczną w wieku 15 lat, grając w weekendy na pianinie w pubie. Jest laureatem sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, dwóch Oscarów, Złotego Globu oraz Tony Awards. Jego najpopularniejsze przeboje to m.in. "Your Song", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer" czy "Rocket Man". W 2018 roku artysta rozpoczął swoją pożegnalną trasę koncertową. Ze względu na opóźnienia spowodowane pandemią COVID-19 finalnie zakończył ją w ubiegłym roku.