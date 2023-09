Nie żyje David McCallum. Aktor zmarł w wieku 90 lat 

Zmarł David McCallum. Aktora żegnają przyjaciele

Aktora w mediach społecznościowych pożegnała koleżanka z planu "N.C.I.S" Lauren Holly. "Spoczywaj w pokoju Davidzie. Byłeś najmilszym człowiekiem. Dziękuję, że byłeś sobą" - napisała w poniedziałek na platformie X (dawniej Twitter). Do jego śmierci odnieśli się również producenci wykonawczy serialu Steven D. Binder i David North. "Był wyedukowanym dżentelmenem, zawsze uprzejmy i profesjonalny. Nigdy nie przepuścił okazji do żartu. Praca z nim była zaszczytem już od pierwszego dnia. Nigdy nas nie zawiódł. Był po prostu legendą" - napisali we wspólnym oświadczeniu.

David McCallum - kim był

Kariera Davida McCalluma nabrała rozpędu w połowie lat 60. dzięki roli Illii Kuryakina w serialu "The Man From U.N.C.L.E.", za którą otrzymał m.in. dwie nominacje do prestiżowych nagród Emmy. Szkot wystąpił również w produkcjach takich, jak "Wielka ucieczka", "SOS Titanic. Pamiętna noc" czy "Po tamtej stronie". Na przestrzeni lat kilkukrotnie pojawiał się też na deskach Broadwayu m.in. w komedii "The Flip Side" czy w "Amadeuszu". Nową falę popularności przyniósł mu angaż w serialu "Agenci NCIS", gdzie wcielił się w postać doktora Donalda "Ducky'ego" Mallarda.