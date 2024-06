"Włączam kiedy i co chcę. Dobrze mieć taką możliwość". Gwiazda "Sukcesji" o streamingu

Nie zawsze mamy czas, żeby iść do kina, ale zawsze, jak już dzieci pójdą do siebie, siadamy w fotelach i włączamy seriale i filmy - mówiła Dagmara Domińczyk, aktorka polskiego pochodzenia, gwiazda "Sukcesji". Już za kilka dni zadebiutuje w Polsce nowy serwis streamingowy Max.

Dagmara Domińczyk, aktorka polskiego pochodzenia, zagrała między innymi w serialu "Sukcesja". Wszystkie sezony obsypanej nagrodami Emmy i złotymi globami produkcji będzie można zobaczyć w nowym serwisie streamingowym Max, który zadebiutuje w Polsce już we wtorek 11 czerwca. To platforma należąca do grupy Warner Bros. Discovery, która jest też właścicielem TVN24.