Wielka dama kina zagra Marthę Stewart

"Father Mother Sister Brother" reż. Jim Jarmusch Źródło: Gutek Film

Informację o trwających właśnie pracach nad filmem o niej, ujawniła sama jego bohaterka, Martha Stewart, przy okazji rozmowy z "Variety", w trakcie nowojorskiej premiery nowego filmu Giuseppe Tornatore.

Zdradziła także, że roboczy tytuł filmu z wielką gwiazdą kina, Cate Blanchett w głównej roli to "Good Thing" (Dobra Rzecz). Nawiązuje on do słynnego powiedzenia Stewart: "To dobra rzecz", które stało się jej znakiem firmowym.

Cate Blanchett w podwójnej roli

Jak się okazuje, Cate Blanchett nie tylko wcieli się w główną bohaterkę filmu, ale będzie również jego producentką wykonawczą. Firma Dirty Films należąca do niej i jej męża jest bowiem jednym z jego głównych współproducentów.

Scenariusz projektu, którego szczegółów na razie nie zdradzono, napisał Ricky Tollman. Za kamęrą stanie amerykańska reżyserka Janicza Bravo, znana z takich produkcji jak "Zelda" oraz z wielkich serialowych hitów "The Bear" czy "Poker-Face".

Jak zauważa magazyn "Variety" obsadzenie w roli Marthy Stewart właśnie Cate Blanchett, wydaje się strzałem w dziesiątkę, bowiem "wnosi ona do swoich ról matczyne ciepło, a jednocześnie żar i ogień". Uchodząca za jedną z najwybitniejszych filmowych i teatralnych aktorek naszych czasów Blanchett, ma na koncie dwa Oscary. Pierwszego zdobyła za rolę drugoplanową w "Aviatorze" Martina Scorsese, gdzie zagrała Katharine Hepburn, drugiego za pierwszoplanową kreację w "Blue Jasmin" Woody'ego Allena.

Obecnie możemy ją oglądać w naszych kinach w nagrodzonym Złotym Lwem w Wenecji filmie Jima Jarmuscha "Father Mother Sister Brother".

Martha Stewart to potentatka amerykańskiej branży lifestylowej Źródło: James Atoa/UPI Photo via Newscom/PAP

Kim jest Martha Stewart?

Martha Stewart - dziś już 83-latka, to amerykańska bizneswoman o polskich korzeniach, która zbudowała ogromne imperium medialne, skupione wokół stylu życia i zajęć domowych. Niezwykłe jest to, że swoją karierę zawodową zaczynała jako maklerka giełdowa na Wall Street.

Z upływem lat zbudowała własną markę. W latach 90. i na początku XXI wieku Stewart stała się gwiazdą mediów lifestylowych, z którą nikt inny za oceanem nie mógł się równać. Była autorką książkowych bestsellerów, słynącą z nagrodzonego Emmy programu "Martha Stewart Living". Wydawała też magazyn o tym samym tytule, którego szczytowy nakład w 2002 roku przekraczał dwa miliony egzemplarzy.

Po tym, jak jej konglomerat Martha Stewart Living Omnimedia wszedł na giełdę w 1999 roku, Stewart została pierwszą kobietą miliarderką w Stanach Zjednoczonych, która dorobiła się majątku samodzielnie. Okazało się jednak, że dorobiła się majątku, stosując "uniki prawne" i robiąc przekręty podatkowe. Po głośnej aferze związanej ze sprzedażą akcji i procesie sądowym w 2004 roku, została uznana za "winną spisku, utrudniania śledztwa i okłamywania federalnych śledczych". Odsiedziała pięć miesięcy w więzieniu, ponadto sąd skazał ją na dwa lata w zawieszeniu.

Dzięki niezwykłej determinacji i uporowi potrafiła jednak odbudować swoją pozycję i wrócić do gry.