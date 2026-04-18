Kultura i styl

Wielka dama kina zagra Marthę Stewart

Cate Blanchett
"Father Mother Sister Brother" reż. Jim Jarmusch
Źródło: Gutek Film
Cate Blanchett zagra rolę Marthy Stewart, amerykańskiej gwiazdy mediów lifestylowych - przekazał magazyn "Variety". Australijska gwiazda wcieli się w nią w filmie biograficznym "Good Thing", którego reżyserią zajmie się Janicza Bravo, współtwórczyni między innymi hitu "The Bear".

Informację o trwających właśnie pracach nad filmem o niej, ujawniła sama jego bohaterka, Martha Stewart, przy okazji rozmowy z "Variety", w trakcie nowojorskiej premiery nowego filmu Giuseppe Tornatore.

Zdradziła także, że roboczy tytuł filmu z wielką gwiazdą kina, Cate Blanchett w głównej roli to "Good Thing" (Dobra Rzecz). Nawiązuje on do słynnego powiedzenia Stewart: "To dobra rzecz", które stało się jej znakiem firmowym.

Cate Blanchett w podwójnej roli

Jak się okazuje, Cate Blanchett nie tylko wcieli się w główną bohaterkę filmu, ale będzie również jego producentką wykonawczą. Firma Dirty Films należąca do niej i jej męża jest bowiem jednym z jego głównych współproducentów.

Scenariusz projektu, którego szczegółów na razie nie zdradzono, napisał Ricky Tollman. Za kamęrą stanie amerykańska reżyserka Janicza Bravo, znana z takich produkcji jak "Zelda" oraz z wielkich serialowych hitów "The Bear" czy "Poker-Face".

Jak zauważa magazyn "Variety" obsadzenie w roli Marthy Stewart właśnie Cate Blanchett, wydaje się strzałem w dziesiątkę, bowiem "wnosi ona do swoich ról matczyne ciepło, a jednocześnie żar i ogień". Uchodząca za jedną z najwybitniejszych filmowych i teatralnych aktorek naszych czasów Blanchett, ma na koncie dwa Oscary. Pierwszego zdobyła za rolę drugoplanową w "Aviatorze" Martina Scorsese, gdzie zagrała Katharine Hepburn, drugiego za pierwszoplanową kreację w "Blue Jasmin" Woody'ego Allena.

Obecnie możemy ją oglądać w naszych kinach w nagrodzonym Złotym Lwem w Wenecji filmie Jima Jarmuscha "Father Mother Sister Brother".

Martha Stewart to potentatka amerykańskiej branży lifestylowej
Źródło: James Atoa/UPI Photo via Newscom/PAP

Kim jest Martha Stewart?

Martha Stewart - dziś już 83-latka, to amerykańska bizneswoman o polskich korzeniach, która zbudowała ogromne imperium medialne, skupione wokół stylu życia i zajęć domowych. Niezwykłe jest to, że swoją karierę zawodową zaczynała jako maklerka giełdowa na Wall Street.

Z upływem lat zbudowała własną markę. W latach 90. i na początku XXI wieku Stewart stała się gwiazdą mediów lifestylowych, z którą nikt inny za oceanem nie mógł się równać. Była autorką książkowych bestsellerów, słynącą z nagrodzonego Emmy programu "Martha Stewart Living". Wydawała też magazyn o tym samym tytule, którego szczytowy nakład w 2002 roku przekraczał dwa miliony egzemplarzy.

Po tym, jak jej konglomerat Martha Stewart Living Omnimedia wszedł na giełdę w 1999 roku, Stewart została pierwszą kobietą miliarderką w Stanach Zjednoczonych, która dorobiła się majątku samodzielnie. Okazało się jednak, że dorobiła się majątku, stosując "uniki prawne" i robiąc przekręty podatkowe. Po głośnej aferze związanej ze sprzedażą akcji i procesie sądowym w 2004 roku, została uznana za "winną spisku, utrudniania śledztwa i okłamywania federalnych śledczych". Odsiedziała pięć miesięcy w więzieniu, ponadto sąd skazał ją na dwa lata w zawieszeniu.

Dzięki niezwykłej determinacji i uporowi potrafiła jednak odbudować swoją pozycję i wrócić do gry.

Źródło: "Variety", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Isabella Bonotto / Anadolu/ABACAPRESS.COM/PAP

Film
Justyna Kobus
Justyna Kobus
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Syreny alarmowe Warszawa
Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zawyją syreny
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki
"Prezydent doskonale wie". Rzecznik rządu uderza
BIZNES
Policjanci w trakcie pościgu
Policyjny pościg. Kierowca uciekał z narkotykami, wywęszył go pies
Szczecin
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Dziki opuściły kampus AWF. Uczelnia chce odnowić ogrodzenie, jest petycja
WARSZAWA
Spadnie ulewny deszcz
Ulewny deszcz. Kto powinien się przygotować
METEO
imageTitle
Pech Jana Błachowicza. "Za tydzień miałem być już w USA"
EUROSPORT
1 godz 9 min
pc
Pacjentka leczyła raka ziołami. "Jeszcze chwila i byłyby przerzuty"
Wywiad medyczny
shutterstock_2396796981
Stek tylko z krowy. Unia stawia granice na talerzu
BIZNES
Pożar restauracji w Dębicy
Pożar w restauracji. "Sprawdzamy skalę strat"
Rzeszów
imageTitle
Gol sezonu na zapleczu Ekstraklasy? Kosmiczna przewrotka Jacha
EUROSPORT
Obszar geotermalny w Toskanii
Ogromy zbiornik magmy leży pod Toskanią
METEO
Paweł Pokorski, Robert Gontarz, Mateusz Morawiecki, Marcin Horała i Piotr Mueller w Toruniu
Morawiecki "niczego się nie boi". Spotkanie w Toruniu, na liście członkowie stowarzyszenia
Polska
imageTitle
Kibice wybierający się na mundial będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni
EUROSPORT
shutterstock_2491807625_1
Blady strach padł na banki. Oto powód
Łukasz Figielski
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Fałszywi policjanci napadli 67-latka. Łupem padło ćwierć miliona złotych
Lublin
Seryjny podpalacz zatrzymany przez policję
67-latek podpalał kontenery. Został nagrany przez monitoring
Białystok
W sprawie czynności prowadzi policja i prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zostać pobity i przetrzymywany. Pięciu zatrzymanych
WARSZAWA
Akcja służb w Wólce Kosowskiej
Akcja służb w centrum handlowym. Skontrolowano 630 osób
WARSZAWA
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Ataki na statki w cieśninie Ormuz
BIZNES
imageTitle
Apoloniusz Tajner znów chce być prezesem PZN. Nasze ustalenia
EUROSPORT
imageTitle
Przez sezon na jednej nodze. Narciarka ujawnia szokującą prawdę po operacji
EUROSPORT
Sw@da
Sw@da o "Podlasie bounce": to połączenie bardzo wielu tradycji
25 lat TVN24
imageTitle
Pechowy zakręt. Marczyk wpadł w poślizg
EUROSPORT
Peter Magyar
Wznowienie Przyjaźni. Magyar zapowiada rozmowy w Moskwie
BIZNES
Nathalie Baye
Nie żyje Nathalie Baye
Kultura i styl
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatek nie chciał kupić im alkoholu. Został pobity
WARSZAWA
Kolorek o urokach gwary podlaskiej
"Dla mnie się tak marzy, żeby wyprowadzić się do Krynek"
25 lat TVN24
Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu z motocyklem na drodze krajowej nr 46
Tragiczny wypadek na prostej drodze. Nie żyje motocyklista
Opole
imageTitle
Gdzie oglądać debiut Antoniego Kowalskiego w mistrzostwach świata?
EUROSPORT
Powódź w Stokes Valley w Nowej Zelandii
"Najmocniejszy deszcz, jaki kiedykolwiek widziałem"
METEO
