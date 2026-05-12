Fonda o wolności, wzruszony Jackson i tłum gwiazd. Wystartował festiwal w Cannes
Festiwal Filmowy w Cannes oficjalnie wystartował. We wtorkowy wieczór w słynnym Pałacu Festiwalowym odbyła się gala otwarcia, podczas której honorową Złotą Palmę otrzymał nowozelandzki filmowiec Peter Jackson.
Laudacje wygłosił Elijah Wood, gwiazdor trylogii "Władca pierścieni", który również wręczył Jacksonowi statuetkę. W przemowie Wood przypomniał o tym, że Jackson na zawsze pozostawił ślad w historii, tworząc w Nowej Zelandii filmowe adaptacje twórczości J.R.R. Tolkiena. - Pokazałeś światu coś, czego nigdy wcześniej nie widział i nic już nie jest takie samo. Pomogłeś stworzyć zupełnie nową kulturę filmową na końcu świata - zaznaczył aktor.
- Cały czas muszę sobie to uświadamiać, że otrzymałem Złotą Palmę. Nie jestem typem gościa, który dostaje Złotą Palmę - powiedział Nowozelandczyk, odbierając nagrodę.
Gospodynią wieczoru była francuska aktorka Eye Haidara.
Fonda: świętujmy śmiałość, wolność i niepohamowany akt twórczy
Oficjalne otwarcie festiwalu przypadło w tym roku dwóm aktorkom: Gong Li i Jane Fondzie.
- Jane pochodzi z Zachodu, ja pochodzę ze Wschodu. Dzisiaj stoimy tutaj razem. To jest magia Festiwalu Filmowego w Cannes. Kino wykracza poza języki, kultury i pokolenia. Odwołuje się do tego, co łączy nas wszystkich - do ludzkich emocji. Kino pozwala nam się spotkać i złączyć. W tym tkwi siła filmów - powiedziała Gong.
- Wierzę w siłę głosów. Głosów na ekranie i poza nim, przede wszystkim głosów ulicy - zwłaszcza teraz. Kino zawsze było aktem oporu, ponieważ opowiadamy historie, a historie tworzą cywilizację. Historie, które przynoszą empatię marginalizowanym, historie, które pozwalają nam czuć ponad podziałami - mówiła Fonda. - Świętujmy śmiałość, wolność i niepohamowany akt twórczy - dodała.
Jeszcze przed inaugurację festiwalu, wielu ekspertów zwraca uwagę na bardzo wyraźną nieobecność wielkich hollywoodzkich nowości w programie tegorocznego święta kina. Brak produkcji wielkich wytwórni z Hollywood nie oznacza, że zabraknie wielkich hollywoodzkich nazwisk.
Przed galą otwarcia czerwony dywan tłumnie wypełnił się międzynarodowymi sławami: Joan Colins, Diego Luna, James Franco, Alia Bhatt, Heidi Klum, Lucas Bravo, Tyrese Gibson. Do zdjęć pozowali członkowie jury Konkursu Głównego: Park Chan Wook, Isaach De Bankole, Demi Moore, Ruth Negga, Paul Laverty, Diego Cespedes, Laura Wandel, Chloe Zhao oraz Stellan Skarsgard.
79. Festiwal Filmowy w Cannes zakończy się uroczystą galą w sobotę 23 maja.