Kultura i styl Fonda o wolności, wzruszony Jackson i tłum gwiazd. Wystartował festiwal w Cannes Tomasz-Marcin Wrona |

Członkowie jury Konkursu Głównego Cannes 2026 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Festiwal Filmowy w Cannes oficjalnie wystartował. We wtorkowy wieczór w słynnym Pałacu Festiwalowym odbyła się gala otwarcia, podczas której honorową Złotą Palmę otrzymał nowozelandzki filmowiec Peter Jackson.

Laudacje wygłosił Elijah Wood, gwiazdor trylogii "Władca pierścieni", który również wręczył Jacksonowi statuetkę. W przemowie Wood przypomniał o tym, że Jackson na zawsze pozostawił ślad w historii, tworząc w Nowej Zelandii filmowe adaptacje twórczości J.R.R. Tolkiena. - Pokazałeś światu coś, czego nigdy wcześniej nie widział i nic już nie jest takie samo. Pomogłeś stworzyć zupełnie nową kulturę filmową na końcu świata - zaznaczył aktor.

- Cały czas muszę sobie to uświadamiać, że otrzymałem Złotą Palmę. Nie jestem typem gościa, który dostaje Złotą Palmę - powiedział Nowozelandczyk, odbierając nagrodę.

Eye Haidara Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Gospodynią wieczoru była francuska aktorka Eye Haidara.

Fonda: świętujmy śmiałość, wolność i niepohamowany akt twórczy

Oficjalne otwarcie festiwalu przypadło w tym roku dwóm aktorkom: Gong Li i Jane Fondzie.

Gong Li i Jane Fonda Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

- Jane pochodzi z Zachodu, ja pochodzę ze Wschodu. Dzisiaj stoimy tutaj razem. To jest magia Festiwalu Filmowego w Cannes. Kino wykracza poza języki, kultury i pokolenia. Odwołuje się do tego, co łączy nas wszystkich - do ludzkich emocji. Kino pozwala nam się spotkać i złączyć. W tym tkwi siła filmów - powiedziała Gong.

- Wierzę w siłę głosów. Głosów na ekranie i poza nim, przede wszystkim głosów ulicy - zwłaszcza teraz. Kino zawsze było aktem oporu, ponieważ opowiadamy historie, a historie tworzą cywilizację. Historie, które przynoszą empatię marginalizowanym, historie, które pozwalają nam czuć ponad podziałami - mówiła Fonda. - Świętujmy śmiałość, wolność i niepohamowany akt twórczy - dodała.

Cannes 2026. Gwiazdy w drodze na galę otwarcia Jane Fonda Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Diego Luna i Adriana Paz Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Peter Jackson i Thierry Fremaux Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Laurent Lafitte i Joan Collins Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Peter Jackson i Elijah Wood Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Jury Konkursu Głównego Cannes 2026 Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Paul Kircher Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Mette-Marie Kongsved i Elijah Wood Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ James Franco i Izabel Pakzad Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Koreeda Hirokazu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Claire Holt Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Zhao Tao Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Maura Higgins Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ Carlos Sainz Jr. Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Jeszcze przed inaugurację festiwalu, wielu ekspertów zwraca uwagę na bardzo wyraźną nieobecność wielkich hollywoodzkich nowości w programie tegorocznego święta kina. Brak produkcji wielkich wytwórni z Hollywood nie oznacza, że zabraknie wielkich hollywoodzkich nazwisk.

Przed galą otwarcia czerwony dywan tłumnie wypełnił się międzynarodowymi sławami: Joan Colins, Diego Luna, James Franco, Alia Bhatt, Heidi Klum, Lucas Bravo, Tyrese Gibson. Do zdjęć pozowali członkowie jury Konkursu Głównego: Park Chan Wook, Isaach De Bankole, Demi Moore, Ruth Negga, Paul Laverty, Diego Cespedes, Laura Wandel, Chloe Zhao oraz Stellan Skarsgard.

79. Festiwal Filmowy w Cannes zakończy się uroczystą galą w sobotę 23 maja.