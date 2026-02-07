Brad Arnold nie żyje

Brad Arnold Źródło: Jens Niering/PAP

Zespół poinformował o śmierci Brada Arnolda w sobotę we wpisie na X.

"W towarzystwie ukochanej żony Jennifer i rodziny odszedł spokojnie, otoczony bliskimi" - czytamy w oświadczeniu zespołu. "Najbliżsi będą pamiętać nie tylko jego talent, ale także ciepło, pokorę, wiarę i głęboką miłość do rodziny i przyjaciół" - dodano.

Lider zespołu 3 Doors Down miał 47 lat.

Amerykański wokalista urodził się 27 września 1978 r. w miejscowości Escatawpa w stanie Missisipi.

W 1996 r. Arnold wspólnie z gitarzystą Mattem Roberstem i basistą Toddem Harrelem założył zespół 3 Doors Down. Od początku był frontmanem ugrupowania. Ich największym hitem był utwór "Kryptonite" z 2000 roku, nominowany do nagrody Grammy. Arnold napisał tekst tej piosenki w wieku 15 lat, na lekcji matematyki.

Pierwszy album studyjny zespołu, "The Better Life", pokrył się sześciokrotną platyną.

