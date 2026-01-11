Bob Weir nie żyje. Jego "unikalna twórczość zmieniła amerykańską muzykę"

Bob Weir na zdjęciach archiwalnych Źródło: Reuters

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Bobby'ego Weira. Odszedł spokojnie, w otoczeniu bliskich, po tym, jak z odwagą pokonał raka, tak jak tylko Bobby potrafił. Niestety, ostatecznie uległ problemom z płucami" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej artysty.

It is with profound sadness that we share the passing of Bobby Weir. We send him off the way he sent so many of us on our way: with a farewell that isn’t an ending, but a blessing. A reward for a life worth livin'. https://t.co/2qdBbh80v1



Bob Weir "koncertował przez ponad 60 lat"

Bob Weir, obok Phila Lesha i Jerry'ego Garcii, był jednym z trzech liderów formacji założonej w 1965 roku w San Francisco. Po śmierci Garcii (1995) i Lesha (2024), pozostawał kluczową postacią dbającą o muzyczne dziedzictwo grupy.

Artysta dołączył do zespołu (początkowo pod nazwą The Warlocks) jako 17-latek. Przez trzy dekady współtworzył potęgę Grateful Dead, pisząc i śpiewając w takich utworach jak "Sugar Magnolia", "One More Saturday Night" czy "Mexicali Blues". Po śmierci Garcii w 1995 roku, Weir kontynuował działalność w ramach licznych projektów, m.in. Dead & Company.

Bob Weir Źródło: ALLISON DINNER/EPA/PAP

"Przez ponad 60 lat Bobby koncertował. Gitarzysta, wokalista, gawędziarz i współzałożyciel Grateful Dead. Bobby na zawsze pozostanie tym, którego unikalna twórczość zmieniła amerykańską muzykę" - podkreślono w komunikacie.

Weir cieszył się statusem ikony muzyki rockowej, głównie w USA - jako filar sceny rocka psychodelicznego i nurtu jam bandów. Poza Ameryką jego popularność ograniczała się do kręgów koneserów muzyki lat 60. i 70. XX wieku. W Polsce posiada niszową, lecz wierną grupę fanów, a jego solowe albumy, w tym "Ace", są dostępne w dystrybucji online.

