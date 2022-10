"Black Adam" nadchodzi. Kultowy antybohater DC na wielkim ekranie

"Black Adam" - największa produkcja kinowa w dotychczasowej karierze Dwayne'a Johnsona - to zarazem pierwszy film fabularny opowiadający historię Black Adama. We wtorkowy wieczór uroczysty pokaz z udziałem gwiazd i twórców filmu odbędzie się w Londynie. Najnowsza produkcja Warner Bros. do polskich kin trafi w piątek.

"Black Adam" to najnowszy tytuł DC Extended Universe, serii filmów o superbohaterach, znanych z komiksów wydawnictwa DC Comics. Najnowszą produkcję Warner Bros. wyreżyserował Jaume Collet-Serra, znany między innymi z "Wyprawy do dżungli". Światowa prapremiera odbyła się 12 października w Nowym Jorku. We wtorkowy wieczór w Londynie odbędzie się uroczysty pokaz filmu z udziałem jego twórców i gwiazd.

W tytułową postać wcielił się Dwayne Johnson, dla którego jest to rola życia. Johnson jest również jednym z producentów filmu. Jeden z najlepiej zarabiających aktorów świata, w swoim dorobku ma role w filmach niemalże z każdego gatunku. Tą postacią poszerza swój repertuar o filmowe uniwersum superbohaterów. Johnson w jednym z wywiadów wyznał, że od lat zastanawiał się nad włożeniem takiego kostiumu. Już jako dziecko zaczytywał się komiksami i postać faceta w czerni głęboko zapadła mu w pamięć. Chociaż Black Adam jest pierwszym superbohaterem, w którego wciela się Johnson, aktor użyczył też głosu Krypto - jednej z postaci w przebojowej animacji "DC Liga Super-Pets".

Dwayne Johnson w filmie "Black Adam" Warner Bros. Pictures

"Black Adam" - o czym jest film?

Black Adam jako postać komiksowa pojawił się w 1945 roku. W latach 70. ubiegłego wieku prawa do niej przejęło wydawnictwo DC Comics. Początkowo był jednym z czarnych charakterów, który później stał się superbohaterem.

Fabuła filmu, który trafia do kin przedstawia go w momencie, w którym odzyskuje wolność. Wcześniej jako niewolnik w fikcyjnym starożytnym mieście Kahndaqu Teth Adam otrzymał nieograniczone moce od bogów, został jednak uwięziony na 5000 lat, ponieważ wykorzystał swoją moc do zemsty.

Po jej odzyskaniu jest gotowy do kolejnej i chce wymierzyć karę całemu światu. Na jego drodze staną jednak współcześni superbohaterowie zrzeszeni jako Stowarzyszenie Sprawiedliwości. W tej grupie znaleźli się: Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher i Cyclone.

Stowarzyszenie Sprawiedliwości ponownie chce uwięzić Black Adama.

Poza Johnsonem w filmie zagrali również: Sarah Shahi, Viola Davis, Pierce Brosnan, Noah Centineo, Marwan Kenzari, Quientessa Swindell, Mohammed Amer oraz Bodhi Sabongui.

"Black Adam" pojawi się w polskich kinach 21 października.

Pierce Brosnan i Dwayne Johnson w filmie "Black Adam" Warner Bros. Pictures

