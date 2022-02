"Potrzebujesz inhalatora?" Billie Eilish przerywa koncert, by pomóc jednemu z fanów

Billie Eilish promuje najnowszy album

20-latka zadebiutowała w 2019 roku albumem "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Płyta okazała się niezwykłym sukcesem komercyjnym. Chociaż jej kariera trwa dopiero kilka lat, Eilish już zdążyła sięgnąć po znaczące w branży muzycznej nagrody - między innymi po Złotego Globa (za kompozycję "No Time to Die" do najnowszej części przygód o Agencie 007), siedem nagród Grammy czy dwie statuetki Brit Awards.