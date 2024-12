"Billboard" wskazał największą gwiazdę pop XXI wieku. Burza w sieci

Gdy we wtorek Taylor Swift została sklasyfikowana na drugim miejscu, w sieci zawrzało. W zamieszczonych pod postem "Billboardu" na Instagramie komentarzach fani artystki dali wyraz swojemu oburzeniu. "Taylor zasługiwała na wygraną", "byłam przekonana, że wygra", "należało się jej pierwsze miejsce" - pisali. Niektórzy zwracali też uwagę na liczbę zdobytych przez nią różnych rekordów. Przekonywali, że "Taylor bije Beyoncé w każdej kategorii liczbowej", a osiągane przez nią wyniki "mówią same za siebie".

"Billboard" uzasadnia wybór Beyoncé

Michael Kovac/Getty Images for The Recording Academy

Beyoncé Michael Kovac/Getty Images for The Recording Academy

"Billboard" dodał też, że tym, co najbardziej ceni w gwieździe, jest jej konsekwencja. "(Beyoncé) była jeszcze wspieraną przez ojca nastolatką, gdy 'Say My Name' trafiło na 1. miejsce list przebojów, a 42-letnią, zamężną matką trójki dzieci, gdy wydała 'Texas Hold 'Em'. Między tymi momentami było dokładnie zero (...) okresów porażki czy chowania się w cień. Nie było żadnych wyraźnych błędów. (...) Były tylko różne stopnie sukcesu" - stwierdziła redakcja czasopisma.