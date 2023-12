Wielki kinowy hit mijającego roku już w HBO Max  

Ten film pobił w tym roku kilka rekordów i stał się najbardziej dochodową światową premierą w stuletniej historii wytwórni Warner Bros. Pictures. "Barbie" można już oglądać w HBO Max. Produkcja jest też dostępna w wypożyczalni Playera.

Barbieland to idealne miejsce do życia. Zamieszkujące go Barbie (postaci wzorowane na lalkach z kilkudziesięcioletniej historii firmy Mattel) kochają się i wspierają. Żyją w różowych domach bez ścian i są nieustannie zadowolone. Najpopularniejsza wśród nich jest stereotypowa Barbie (Margot Robbie). Idyllę zakłóca Ken (Ryan Gosling), którego życiowym celem jest bycie gwiazdą. Pewnego ranka Barbie budzi się i odkrywa, że nic jest już idealne: włosy są rozczochrane, gofry spalone, a ona sama zaczyna myśleć o śmierci. Nawet jej perfekcyjnie wysklepione stopy stają się płaskie. Idzie po pomoc do Dziwnej Barbie (Kate McKinnon), która wyjaśnia jej, że problemy związane są z tym, co dzieje się w prawdziwym świecie. "Barbie" można już oglądać w HBO Max. Film jest też dostępny w wypożyczalni Playera.

Rozwiń

- Ta niby prosta historia, zamknięta w formule komedii, po brzegi wypełniona jest najróżniejszymi zwrotami akcji, nawiązaniami do filmowych klasyków, prześmiewczymi sytuacjami i tekstami - pisał po obejrzeniu “Barbie” dziennikarz tvn24.pl, Tomasz-Marcin Wrona. - Gerwig przesuwa kolejne granice - chociażby za sprawą dwuznacznych, momentami kąśliwych dialogów i ripost. Przygląda się współczesnemu światu i skłania do refleksji. Nie ocenia i nie atakuje patriarchatu, konsumpcjonizmu i nierówności społecznych wprost. Zamiast tego uwypukla ich absurdalność i zarazem pozostawia widowni to, w jaki sposób należy je interpretować - recenzował.

"Barbie" z największą liczbą nominacji do Złotych Globów

"Barbie" to najbardziej kasowa produkcją w historii Warner Bros. Film wyreżyserowany przez Gretę Gerwig ("Małe kobietki", "Lady Bird") w ciągu zaledwie 17 dni od światowej premiery (która miała miejscw 21 lipca) zarobił na świecie ponad miliard dolarów. Tym samym Gerwig została pierwszą kobietą, która samodzielnie "pokonała ten kamień milowy". Film otrzymał też największą liczbę nominacji do Złotych Globów, w tym za najlepszą komedię lub musical, reżyserię, scenariusz (Greta Gerwig i Noah Baumbach), aktorkę w komedii lub musicalu (Margot Robbie), aktora drugoplanowego (Ryan Gosling), piosenkę ("What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa, "Dance the Night" Caroline Ailin, Dua Lipy, Marka Ronsona i Andrew Wyatta, "I’m Just Ken" Marka Ronsona i Andrew Wyatta) oraz osiągnięcie filmowe i kasowe (Warner Bros.). Złote Globy, jedne z najważniejszych wyróżnień w świecie filmu i telewizj przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, zostaną wręczone 7 stycznia 2024 roku

"Barbie" w reż. Grety Gerwig Warner Bros. Pictures

"Barbie" to produkcja Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

