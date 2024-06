Muzeum Museum of Old and New Art (MONA) w australijskim Berriedale w Australii zdecydowało się na przeniesienie kilku oryginalnych dzieł Pabla Picassa do damskiej toalety. To odpowiedź na wyrok miejscowego sądu. Prace stanowiły część wystawy symboliczne pokazującej brak równości i wykluczenie, z jakimi kobiety zmagały się od wieków.

Australijskie muzeum Museum of Old and New Art (MONA) przeniosło kilka będących w jego posiadaniu obrazów Pabla Picassa do damskiej łazienki. Pierwotnie dzieła stanowiły część wystawy zatytułowanej "Ladies Lounge" (salon dla pań, ale także damska toaleta – red.). Z opisu zamieszczonego przez placówkę wynika, że odwiedzające ją osoby, podczas delektowania się sztuką w "niesamowicie wystawnej przestrzeni", mogły jednocześnie oddawać się damskim przyjemnościom - z dekadenckimi przekąskami, fantazyjnymi napitkami itd.

Instalacja dostępna była wyłącznie dla gości identyfikujących się jako kobiety – relacjonuje CNN. Jak dodaje, ograniczenie wstępu dla mężczyzn MONA uzasadniła chęcią symbolicznego przeciwstawienia się dyskryminacji i wykluczeniu, z jakimi na przestrzeni wieków borykały się panie. Takie wyjaśnienie nie przypadło jednak do gustu jednemu z odwiedzających. Po tym, jak w kwietniu 2023 roku odmówiono mu wejścia do "Ladies Lounge", mężczyzna pozwał placówkę zarzucając jej dyskryminację ze względu na płeć. Tasmański sąd przychylił się do jego opinii i nakazał MONA otwarcie instalacji dla wszystkich gości.

Obrazy Picassa przeniesione do toalety

W odpowiedzi na decyzję sądu kuratorka muzeum Kirsha Kaechele postanowiła przenieść wystawione w ramach "Ladies Lounge" obrazy Picassa i innych artystów do jednej z łazienek. Dotąd wszystkie toalety w placówce były koedukacyjne. Obecnie jednak ubikacja została przemianowana na damską.

"Postanowiłam zrobić małe przemeblowanie, w czasie, gdy (wystawa) "Ladies Lounge" przechodzi serię reform koniecznych do jej ponownego otwarcia. Pomyślałam, że kilku toaletom w muzeum przyda się odświeżenie" - wyjaśniła w przesłanym CNN komentarzu Kirsha Kaechele. Prezentując "odświeżony" wygląd łazienki w mediach społecznościowych, kuratorka MONA zaprosiła do jego podziwiania "wszystkie panie". "Mam na myśli WSZYSTKIE panie. Same wiecie, kiedy nimi jesteście. I kiedy nimi jesteście, jesteście tu mile widziane" - dodała.

Kaechele zasugerowała też, że planuje ponownie otworzyć wystawę "Ladies Lounge" jako miejsce kultu, szkołę albo obiekt noclegowy. To mogłoby pozwolić jej objeść nałożone przez sąd wymagania i pozostawić ograniczony charakter instalacji. We wspomnianych przez kuratorkę miejscach australijskie prawo zezwala bowiem na zastosowanie ograniczeń ze względu na płeć.

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: CNN, Washington Post