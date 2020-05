Audiobooki coraz bardziej popularne. "To poszerzenie pola walki"

"Czarne Słońce" Kuby Żulczyka na jednej z platform z audiobookami czyta Piotr Rogucki. "Ślepnąc od świateł" można posłuchać w dwóch wersjach - polskiej i angielskiej. Żulczyk zapytany, czym dla niego są teksty w wersji dźwiękowej, odpowiada, że "poszerzeniem pola walki". – Sposobem, żeby więcej ludzi mogło się z książką zapoznać. Zawsze się staram, żeby to czytała fajna osoba, żeby to było fajnie wyprodukowane, żeby nie było drugorzędne względem papierowej książki, bo wiem, że dla wielu ludzi jest to ważne – dodaje. – Marzy mi się audiobookowa produkcja, w której jest wielu aktorów, jest muzyka i efekty dźwiękowe – zdradza, a za przykład takiej produkcji wskazuje "Narrenturm" Andrzeja Sapkowskiego.