Kultura i styl Sandra Bullock po latach przerwała milczenie. O to prosił ją zmarły partner Oprac. Ewa Żebrowska |

Sandra Bullock na nagraniu archiwalnym Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: GettyImages

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Bryan Randall, wieloletni partner hollywoodzkiej aktorki, zmarł w 2023 roku w wieku 57 lat. Jak podaje "The Hollywood Reporter" jego śmierć była "szokiem dla przyjaciół, współpracowników i fanów Bullock", która nigdy nie ujawniła informacji o diagnozie ani leczeniu, jakiemu się poddał. Dopiero teraz, po trzech latach od jego odejścia, zdecydowała się opowiedzieć o tym publicznie w najnowszym odcinku podcastu "SmartLess" prowadzonym przez Jasona Batemana, Willa Arnetta i Seana Hayesa. Jej słowa cytują ameryańskie media, w tym CNN.

Sandra Bullock o chorobie partnera

Randall chorował na stwardnienie zanikowe boczne (ang. amyotrophic lateral sclerosis - ALS), rzadką choroba neurozwyrodnieniową o ciężkim, postępującym przebiegu. "Nie mogłam o tym mówić" - wyznała w programie Bullock, odnosząc się do diagnozy partnera. "Taka była jego prośba i starałam się ją uszanować" - zaznaczyła. Jak przyznała, zaczęła "opłakiwać Bryana już cztery lata przed jego śmiercią". "Odszedł dużo wcześniej, choć był obecny ciałem" - przyznała.

Poznali się w 2015 roku, gdy aktorka zatrudniła go jako fotografa na sesję urodzinową swojego syna, Louisa. Wkrótce potem zaczęli się spotykać. Jak podkreśliła aktorka, Randall chorował przez połowę ich związku. W podcaście opowiedziała o swoim doświadczeniu w tamtym czasie. "Musisz po cichu planować. A ja jestem bardzo dobra w planowaniu przy chorobie" - cytuje jej słowa CNN. Aktorka przypomniała, że jej ojciec miał "straszny wypadek", a matka raka. "To mnie nie przeraża, sama choroba" - stwierdziła Bullock, ale - jak dodała - musiała też myśleć o tym, co czują dzieci, "szczególnie mała dziewczynka, dla której (Randall) był wzorem ojca".

CNN przypomina, że para wspólnie wychowywała troje dzieci - syna Bullock, Louisa, i córkę Lailę, a także córkę Randalla z poprzedniego związku - Skylar Staten Randall.

Sandra Bullock i Bryan Randall w 2018 roku Źródło zdjęcia: GettyImages

Stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie zanikowe boczne (ang. amyotrophic lateral sclerosis – ALS) ma charakter neurozwyrodnieniowy. Istotą choroby jest uszkodzenie neuronów ruchowych, czyli komórek nerwowych odpowiedzialnych za kontrolę pracy mięśni i wykonywanie ruchów. W miarę postępu schorzenia dochodzi do narastającego osłabienia i zaniku mięśni, co przekłada się na coraz większy brak samodzielności chorego.

Osoby z ALS stopniowo tracą zdolność poruszania się, mówienia czy jedzenia. Średnia długość życia od momentu wystąpienia objawów wynosi od trzech do pięciu lat, a główną przyczyną zgonów jest niewydolność oddechowa.

Na ALS chorowali m.in. aktor Eric Dane czy brytyjski fizyk Stephen Hawking.

Redagował AM