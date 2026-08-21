Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl
Partner serwisu:Rings_4C_Solid-bl_Audi.png

Sandra Bullock po latach przerwała milczenie. O to prosił ją zmarły partner

|
Sandra Bullock i Bryan Randall w 2018 roku
Sandra Bullock na nagraniu archiwalnym
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: GettyImages
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Aktorka Sandra Bullock po raz pierwszy opowiedziała publicznie o chorobie swojego partnera, Bryana Randalla, który zmarł w 2023 roku. "Nie mogłam o tym mówić" - wyznała.

Bryan Randall, wieloletni partner hollywoodzkiej aktorki, zmarł w 2023 roku w wieku 57 lat. Jak podaje "The Hollywood Reporter" jego śmierć była "szokiem dla przyjaciół, współpracowników i fanów Bullock", która nigdy nie ujawniła informacji o diagnozie ani leczeniu, jakiemu się poddał. Dopiero teraz, po trzech latach od jego odejścia, zdecydowała się opowiedzieć o tym publicznie w najnowszym odcinku podcastu "SmartLess" prowadzonym przez Jasona Batemana, Willa Arnetta i Seana Hayesa. Jej słowa cytują ameryańskie media, w tym CNN.

Sandra Bullock o chorobie partnera

Randall chorował na stwardnienie zanikowe boczne (ang. amyotrophic lateral sclerosis - ALS), rzadką choroba neurozwyrodnieniową o ciężkim, postępującym przebiegu. "Nie mogłam o tym mówić" - wyznała w programie Bullock, odnosząc się do diagnozy partnera. "Taka była jego prośba i starałam się ją uszanować" - zaznaczyła. Jak przyznała, zaczęła "opłakiwać Bryana już cztery lata przed jego śmiercią". "Odszedł dużo wcześniej, choć był obecny ciałem" - przyznała.

Poznali się w 2015 roku, gdy aktorka zatrudniła go jako fotografa na sesję urodzinową swojego syna, Louisa. Wkrótce potem zaczęli się spotykać. Jak podkreśliła aktorka, Randall chorował przez połowę ich związku. W podcaście opowiedziała o swoim doświadczeniu w tamtym czasie. "Musisz po cichu planować. A ja jestem bardzo dobra w planowaniu przy chorobie" - cytuje jej słowa CNN. Aktorka przypomniała, że jej ojciec miał "straszny wypadek", a matka raka. "To mnie nie przeraża, sama choroba" - stwierdziła Bullock, ale - jak dodała - musiała też myśleć o tym, co czują dzieci, "szczególnie mała dziewczynka, dla której (Randall) był wzorem ojca".

CNN przypomina, że para wspólnie wychowywała troje dzieci - syna Bullock, Louisa, i córkę Lailę, a także córkę Randalla z poprzedniego związku - Skylar Staten Randall.

Sandra Bullock i Bryan Randall w 2018 roku
Sandra Bullock i Bryan Randall w 2018 roku
Źródło zdjęcia: GettyImages

Stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie zanikowe boczne (ang. amyotrophic lateral sclerosis – ALS) ma charakter neurozwyrodnieniowy. Istotą choroby jest uszkodzenie neuronów ruchowych, czyli komórek nerwowych odpowiedzialnych za kontrolę pracy mięśni i wykonywanie ruchów. W miarę postępu schorzenia dochodzi do narastającego osłabienia i zaniku mięśni, co przekłada się na coraz większy brak samodzielności chorego.

Osoby z ALS stopniowo tracą zdolność poruszania się, mówienia czy jedzenia. Średnia długość życia od momentu wystąpienia objawów wynosi od trzech do pięciu lat, a główną przyczyną zgonów jest niewydolność oddechowa.

Na ALS chorowali m.in. aktor Eric Dane czy brytyjski fizyk Stephen Hawking.

Redagował AM

Źródło: CNN, Variety, The Hollywood Reporter
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
pc
Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
Jeden na jeden
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieHollywood
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Deszcz, ulewy
Dynamiczny niż genueński. Może spaść bardzo dużo deszczu
METEO
leki lekarstwa tabletki AdobeStock_472265745
Sześć konsekwencji decyzji prezydenta. Chodzi o "lex szarlatan"
Anna Bielecka, Agnieszka Pióro
Kierowca był pod wpływem narkotyków
Wyprzedził na skrzyżowaniu radiowóz. Był pod wpływem narkotyków
WARSZAWA
Burza w gminie Krasnopol (Podlaskie)
Gdzie jest burza? Dziś trzeba to śledzić
METEO
Rozprawa w sądzie w Strzelcach Opolskich
Dziewczynkę odnaleziono w mieszkaniu 24-latka. Rusza proces po roku od głośnego zaginięcia
Opole
Karol Nawrocki
Prezydent o "lex szarlatan": przedsiębiorca i szarlatan w jednej szufladce? Jest inaczej
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
58 000 metrów w pionie. Nawet Pogaczar musi mieć się na baczności
EUROSPORT
Policja skontrolowała trzeźwość 48 sterników tratw
Skontrolowali flisaków. Nie wszyscy byli trzeźwi
Kraków
Rekiny były jedną z atrakcji aquaparku w Redzie
Rekiny nie przeżyły awarii w aquaparku. Będą nowe
Trójmiasto
Pożar kamienicy w Thusis w Szwajcarii
Pożar kamienicy. Są ranni, pięć osób nadal poszukiwanych
Świat
Rafał Brzoska
Szef InPostu chce opłat za rozpowszechnianie scamu. "Czyli jednak się da!"
BIZNES
imageTitle
Przedsmak mistrzowskich emocji. Kwalifikacje US Open w Eurosporcie 3
EUROSPORT
pelet piec ogrzewanie shutterstock_2264272709
Nawet dwukrotny wzrost cen pelletu. "Namówili na ekologię, a teraz nie ma opału"
BIZNES
SP ZOZ w Lubartowie
Szpital odmówił przyjęcia, pacjent zmarł. Ale wcześniej operowali tam radnego
Lublin
pap_20260731_1QM
Przemoc seksualna w Ceucie? Rząd chce przenieść nieletnie migrantki
Świat
Barbara Mróz-Gorgoń
Schetyna o nowej pełnomocniczce rządu: powinna się z tego wycofać
Polska
imageTitle
Sięgając gwiazd. Piłkarskie święto najwyższych lotów w TVN24+
EUROSPORT
Posesja, na której doszło do zatrzymania kobiety
Potrącił czteroletniego syna. Na jaw wyszły informacje o jego partnerce
Białystok
Koło odpadło podczas jazdy
Auto prezydentki Gdyni zgubiło koło. Do końca miesiąca opinia biegłego
Trójmiasto
Australia
Umowy z mediami albo wysoka danina. Australia bierze na cel Big Techy
BIZNES
"Andre jest idiotą", reż. Tony Benna
Komedia o umieraniu? W dodatku prawdziwa
Kultura i styl
imageTitle
Polskie kluby coraz bliżej raju. "Cel w naszym zasięgu"
EUROSPORT
40-latek odczepił wagon i zostawił na torach
Cztery lata więzienia za groźny incydent na torach
Katowice
Leszek W. miał przedstawiać się policjantce jako Mariusz
Załatwi notariusza, dostanie milion. Taką propozycję usłyszała policjantka
Poznań
Zostawił na drodze pasażerkę i uciekał przed policją
Porzucił pasażerkę i uciekał hulajnogą przed policją
Mazowieckie
Grzegorz Braun
Braun usłyszał kolejne zarzuty
Polska
Opustoszałe ulice Floridii, Sycilia
"Nowy rodzaj lockdownu" na Sycylii
METEO
Prace na ulicy Powsińskiej
Na miesiąc zwęzili ważną arterię. Wymieniają wielką rurę
WARSZAWA
11-latka straciła panowanie nad quadem
Pozwolił dziecku prowadzić quada. Trzy osoby trafiły do szpitala
Lublin
Tureckie myśliwce
Początek zmian na Bliskim Wschodzie. Powstał nowy sojusz
Maja Piotrowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica