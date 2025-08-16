Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Zderzyły się tramwaje. Kilkanaście osób poszkodowanych, w tym dzieci

Utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Toruniu
Źródło: Google Earth
Co najmniej 11 osób odniosło obrażenia w wyniku zderzenia dwóch tramwajów w Toruniu. Wśród poszkodowanych jest czworo dzieci.

Do wypadku doszło na przystanku Osiedle Młodych na ul. Kraszewskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tramwaj linii nr 4 najechał na stojący tramwaj linii nr 5.

Kilkanaście osób z obrażeniami

Jak poinformował poinformował mł. asp. Sebastian Pypczyński z zespołu prasowego toruńskiej Komendy Miejskiej Policji, obrażenia odniosło 11 osób, w tym czworo dzieci. Toruńska straż pożarna podaje z kolei, że poszkodowanych zostało 13 osób, w tym troje dzieci.

Poszkodowani w większości doznali stłuczeń. Wszystkie osoby zostały zakwalifikowane przez ratowników jako osoby mogące chodzić i zabrano je karetami do szpitala na badania. - Obrażenia nie zagrażały ich życiu - powiedział nam bryg. Piotr Łęgosz z toruńskiej straży pożarnej.

Zderzenie dwóch aut. Ranną kierującą zabrał śmigłowiec ratowniczy

Zderzenie dwóch aut. Ranną kierującą zabrał śmigłowiec ratowniczy

Łódź
Uderzył w nich i uciekł. Nie żyje mężczyzna i dwuletnie dziecko

Uderzył w nich i uciekł. Nie żyje mężczyzna i dwuletnie dziecko

Polska

Przyczyny i okoliczności wypadku ustalają policjanci.

Miejski Zakład Komunikacji w związku ze zdarzeniem wprowadził zastępczą komunikację autobusową. Po godzinie 13 Urząd Miasta Torunia poinformował, że ruch tramwajowy na odcinku Motoarena – Aleja Solidarności został przywrócony.

TVN24 HD
Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

