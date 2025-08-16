Zderzyły się tramwaje. Kilkanaście osób poszkodowanych, w tym dzieci

Do wypadku doszło na przystanku Osiedle Młodych na ul. Kraszewskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tramwaj linii nr 4 najechał na stojący tramwaj linii nr 5.
Kilkanaście osób z obrażeniami
Jak poinformował poinformował mł. asp. Sebastian Pypczyński z zespołu prasowego toruńskiej Komendy Miejskiej Policji, obrażenia odniosło 11 osób, w tym czworo dzieci. Toruńska straż pożarna podaje z kolei, że poszkodowanych zostało 13 osób, w tym troje dzieci.
Poszkodowani w większości doznali stłuczeń. Wszystkie osoby zostały zakwalifikowane przez ratowników jako osoby mogące chodzić i zabrano je karetami do szpitala na badania. - Obrażenia nie zagrażały ich życiu - powiedział nam bryg. Piotr Łęgosz z toruńskiej straży pożarnej.
Przyczyny i okoliczności wypadku ustalają policjanci.
Miejski Zakład Komunikacji w związku ze zdarzeniem wprowadził zastępczą komunikację autobusową. Po godzinie 13 Urząd Miasta Torunia poinformował, że ruch tramwajowy na odcinku Motoarena – Aleja Solidarności został przywrócony.
Autorka/Autor: bp/tok
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl