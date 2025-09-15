Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Zawalił się podwieszany sufit w kinie. Ewakuacja w galerii handlowej

Ewakuacja w Toruniu
Do zdarzenia doszło w Toruniu
Źródło: Google Earth
W galerii handlowej w Toruniu spadł podwieszany sufit. Ewakuowano około 1400 osób. Nie ma poszkodowanych. Centrum handlowe zostało zamknięte. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Sufit zawalił się na terenie kina w sali sprzedaży, które działa w galerii handlowej Toruń Plaza. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wczesnym wieczorem.

- Spadł podwieszany sufit, około 100 metrów kwadratowych. Nie ma osób poszkodowanych - przekazała młodszy brygadier Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Ewakuacja w Toruniu
Ewakuacja w Toruniu
Źródło: Krzysztof/Kontakt24

Miejsce zdarzenia zabezpieczają cztery zastępy straży pożarnej.

Prezydent: ewakuowano około 1400 osób

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Paweł Gulewski, prezydent Torunia. "W związku z zarwaniem się fragmentu podwieszanego sufitu wewnątrz obiektu, przeprowadzono ewakuację całego centrum handlowego. Według posiadanych informacji nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano ok. 1400 osób. Nie ma możliwości wejścia do obiektu" – napisał Gulewski.

Ewakuacja w Toruniu
Ewakuacja w Toruniu
Źródło: Krzysztof/Kontakt24

Jak przekazał prezydent, na miejsce ma przybyć inspektor nadzoru budowlanego, który dokona oceny, czy pozostała część budynku może być użytkowana.

"Ruch pojazdów na drogach w pobliżu centrum handlowego funkcjonuje. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb. Pozostaję w stałym kontakcie z przedstawicielami służb oraz wojewodą Kujawsko-Pomorskim" – zapewnił samorządowiec.

Tymczasowe zamknięcie galerii potwierdzili w mediach społecznościowych jej przedstawiciele. "Zapewniamy, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest naszym absolutnym priorytetem. Regularnie prowadzimy przeglądy techniczne całego obiektu, a dzisiejsze zdarzenie będzie przedmiotem szczegółowego dochodzenia, aby zapewnić, że podobne sytuacje nigdy się nie powtórzą" – czytamy w oświadczeniu.

Na razie nie ma informacji, jak długo centrum handlowe będzie zamknięte.

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof/Kontakt24

