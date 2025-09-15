Zawalił się podwieszany sufit w kinie. Ewakuacja w galerii handlowej

Do zdarzenia doszło w Toruniu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Sufit zawalił się na terenie kina w sali sprzedaży, które działa w galerii handlowej Toruń Plaza. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wczesnym wieczorem.

- Spadł podwieszany sufit, około 100 metrów kwadratowych. Nie ma osób poszkodowanych - przekazała młodszy brygadier Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Ewakuacja w Toruniu Źródło: Krzysztof/Kontakt24

Miejsce zdarzenia zabezpieczają cztery zastępy straży pożarnej.

Prezydent: ewakuowano około 1400 osób

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Paweł Gulewski, prezydent Torunia. "W związku z zarwaniem się fragmentu podwieszanego sufitu wewnątrz obiektu, przeprowadzono ewakuację całego centrum handlowego. Według posiadanych informacji nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano ok. 1400 osób. Nie ma możliwości wejścia do obiektu" – napisał Gulewski.

Ewakuacja w Toruniu Źródło: Krzysztof/Kontakt24

Jak przekazał prezydent, na miejsce ma przybyć inspektor nadzoru budowlanego, który dokona oceny, czy pozostała część budynku może być użytkowana.

"Ruch pojazdów na drogach w pobliżu centrum handlowego funkcjonuje. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb. Pozostaję w stałym kontakcie z przedstawicielami służb oraz wojewodą Kujawsko-Pomorskim" – zapewnił samorządowiec.

Tymczasowe zamknięcie galerii potwierdzili w mediach społecznościowych jej przedstawiciele. "Zapewniamy, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest naszym absolutnym priorytetem. Regularnie prowadzimy przeglądy techniczne całego obiektu, a dzisiejsze zdarzenie będzie przedmiotem szczegółowego dochodzenia, aby zapewnić, że podobne sytuacje nigdy się nie powtórzą" – czytamy w oświadczeniu.

Na razie nie ma informacji, jak długo centrum handlowe będzie zamknięte.