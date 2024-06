Dodatkowa płatna opieka pielęgnacyjna w szpitalu. Interweniował rzecznik praw pacjenta

Chodzi o ogłoszenie, które kilka dni temu pojawiło się w szpitalu miejskim w Toruniu. Dotyczy świadczenia dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Koszt to 80 złotych za godzinę. W zakres świadczonych usług wchodzi: pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych, toaleta ciała, toaleta przeciwodleżynowa, karmienie i pojenie, monitorowanie czynności życiowych i obserwacja pacjenta, mobilizowanie do podejmowania aktywności fizycznej i psychicznej, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjenta oraz zapewnienie optymalnych warunków komfortu psychicznego i fizycznego w czasie pobytu w szpitalu.

Problem jednak w tym, że to, co zostało wymienione w ogłoszeniu to też obowiązki pielęgniarskie realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Uwagę zwrócił na to między innymi na platformie X Jakub Kosikowski, lekarz rezydent.