- Skierowani na interwencję mundurowi ustalili, że 27-letni mieszkaniec powiatu lipnowskiego nie mógł pogodzić się z odjazdem swojej partnerki. Kiedy kobieta wsiadła do autobusu, mężczyzna postanowił interweniować. Stanął w drzwiach i zaczął blokować wejście do pojazdu - przekazał młodszy aspirant Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Toruń. 27-latek rzucił koszem na śmieci w autobus

- Chwilę później, chwycił stojący w pobliżu kosz na śmieci i rzucił nim w szybę pojazdu, co doprowadziło do jej wybicia. Powstałe straty zostały wycenione na kwotę 10 tysięcy złotych. 27-latek został przekazany policjantom przez jednego z pasażerów, który ujął agresora. Funkcjonariusze doprowadzili go do radiowozu, a stamtąd trafił prosto do policyjnej celi - dodał młodszy aspirant Pypczyński.