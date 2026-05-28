Ćwiczenia NATO pod Toruniem. W akcji wyrzutnie HIMARS i śmigłowce Apache

Na poligonie pod Toruniem odbywają się wspólne ćwiczenia wojsk polskich, amerykańskich i brytyjskich. W manewrach wykorzystywane są między innymi wyrzutnie rakietowe HIMARS oraz śmigłowce bojowe Apache i AW149.

To pierwsze tego typu wydarzenie, podczas którego żołnierze trzech państw NATO realizują skoordynowane zadania ogniowe z jednoczesnym użyciem artylerii naziemnej i śmigłowców bojowych. Ćwiczenia prowadzone są na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.

HIMARS-y, które biorą udział w manewrach, uznawane są za jedne z najskuteczniejszych systemów wyrzutni rakietowych na współczesnym polu walki. Zamontowane na opancerzonych pojazdach mogą szybko zmieniać pozycję po oddaniu strzałów, co utrudnia ich wykrycie i zniszczenie.

W programie przewidziano również desant żołnierzy z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz symulowany atak z udziałem sześciu śmigłowców Apache.

Polska posiada obecnie 20 wyrzutni HIMARS średniego zasięgu. Równocześnie trwa realizacja kontraktu na zakup 96 śmigłowców Apache o wartości około 10 miliardów dolarów.

