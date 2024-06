Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Torunia zwracają uwagę na problem osób spacerujących po łachach rzecznych na Wiśle, wśród których można spotkać między innymi rodziców z małymi dziećmi. Wodniacy apelują, by nie wchodzić na nie, ponieważ jest to skrajnie niebezpieczne i może się skończyć tragedią.

Czytaj też: Bywa, że opalają się na nich rodziny z dziećmi. Łachy omijajcie z daleka "Ludzie, którzy na nie wchodzą, nie zdają sobie sprawy, że może to być ich ostatnie wejście na piaszczystą wydmę. Są to bardzo zdradliwe miejsca na Wiśle" - napisali wodniacy.

Niebezpieczne łachy

- Łachy rzeczne to nic innego jak odsłonięte dno Wisły. Jak mówimy o rzece, to mamy nurt. Nigdy nie wiemy, czy woda pod łachą, w jej okolicach, w szczególności w pobliżu kantów, nie wydrąża jakiejś przestrzeni. Rzadko to się zdarza, ale może się zapaść. Jeżeli ktoś będzie na łasze, to uratowanie takiej osoby czy osób, jest niezwykle trudne. Jak się zapadnie, to nie dość, że jest przykryta piachem, to jeszcze wodą - zaznacza Lewko.