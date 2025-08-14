Duży pożar pod Ciechocinkiem. Płonie hala pełna plastiku

Do zdarzenia doszło pod Ciechocinkiem Źródło: Google Earth

Strażacy zgłoszenie o pożarze odebrali o godzinie 14.55. - Wybuchł pożar w hali z tworzywami sztucznymi - informuje dyżurna kujawsko-pomorskiej straży pożarnej.

Pożar wybuchł przed godziną 15 Źródło: Miasto Ciechocinek

Kłęby dymu były widoczne z daleka Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu

Na miejscu działają obecnie 23 zastępy straży pożarnej. - Sytuacja jest już opanowana, czyli pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się, ale działania są nadal prowadzone - przekazuje dyżurna.

O pożarze informują też w mediach społecznościowych Miasto Ciechocinek i jego burmistrz. "Prosimy o niekierowanie się w tę okolicę ulicą Lipnowską oraz Słońskiem Górnym" - apelują.

