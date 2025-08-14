Duży pożar pod Ciechocinkiem. Płonie hala pełna plastiku

Strażacy zgłoszenie o pożarze odebrali o godzinie 14.55. - Wybuchł pożar w hali z tworzywami sztucznymi - informuje dyżurna kujawsko-pomorskiej straży pożarnej.
Na miejscu działają obecnie 23 zastępy straży pożarnej. - Sytuacja jest już opanowana, czyli pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się, ale działania są nadal prowadzone - przekazuje dyżurna.
O pożarze informują też w mediach społecznościowych Miasto Ciechocinek i jego burmistrz. "Prosimy o niekierowanie się w tę okolicę ulicą Lipnowską oraz Słońskiem Górnym" - apelują.
🔥 PILNE! Pożar na Siarzewie 🚒 ⚠️ Prosimy o unikanie kierunku w stronę plaży miejskiej w Ciechocinku 🌊 🚧 Ulica Lipnowska oraz Słońsk Górny – UTRUDNIENIAPosted by Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz on Thursday, August 14, 2025
Autorka/Autor: FC/tok
Źródło: TVN24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Miasto Ciechocinek