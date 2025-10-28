Był zaginiony, jego ciało znaleźli w przydrożnym rowie. 19-latek z zarzutem zabójstwa

Do zdarzenia doszło w powiecie radziejowskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ze względu na dobro śledztwa prokurator Arkadiusz Arkuszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Włocławku nie chce podawać szczegółów sprawy. - Mogę jedynie powiedzieć, że czekamy na decyzję sądu w sprawie aresztowania. O szczegółach tego zdarzenia będziemy mogli powiedzieć na dalszym jej etapie - przekazał prokurator. Jak dodał, zarzut zabójstwa usłyszał 19-latek. - Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu - powiedział Arkuszewski.

W podobnym tonie wypowiadają się miejscowi policjanci. - Niestety, mogę jedynie potwierdzić, że zwłoki należą do 62-latka, którego poszukiwaliśmy od kilku dni - mówi młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

"Sprawa natury obyczajowej"

Nieco więcej światła na sprawę rzucają informacje dziennikarzy lokalnego Radia Pik. Z ich ustaleń wynika, że ciało zostało odnalezione w przydrożnym rowie. Zwłoki miały obrażenia po pobiciu i ciosach nożem. Dziennikarze przekazują, że 19-letni podejrzany jest członkiem rodziny zabitego. Mężczyźni mieli się pokłócić podczas wspólnego powrotu z pizzerii.

Reporterzy radiowi przekazali, że "sprawa jest natury obyczajowej". Dodali też, że przez kilka dni 19-latek uczestniczył w poszukiwaniach 62-latka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD