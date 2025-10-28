Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Był zaginiony, jego ciało znaleźli w przydrożnym rowie. 19-latek z zarzutem zabójstwa

Zabójstwo w Darłowie (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie radziejowskim
Dożywocie grozi 19-latkowi, któremu śledczy z Prokuratury Rejonowej w Radziejowie (Kujawsko-Pomorskie) postawili zarzut zbrodni zabójstwa. - Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wystąpiliśmy o zastosowanie wobec niego najsurowszego ze środków zapobiegawczych - informuje prokuratura.

Ze względu na dobro śledztwa prokurator Arkadiusz Arkuszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Włocławku nie chce podawać szczegółów sprawy. - Mogę jedynie powiedzieć, że czekamy na decyzję sądu w sprawie aresztowania. O szczegółach tego zdarzenia będziemy mogli powiedzieć na dalszym jej etapie - przekazał prokurator. Jak dodał, zarzut zabójstwa usłyszał 19-latek. - Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu - powiedział Arkuszewski.

W podobnym tonie wypowiadają się miejscowi policjanci. - Niestety, mogę jedynie potwierdzić, że zwłoki należą do 62-latka, którego poszukiwaliśmy od kilku dni - mówi młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Zamiast na interwencję pojechał na pizzę. Policjant z zarzutami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zamiast na interwencję pojechał na pizzę. Policjant z zarzutami

Świat

"Sprawa natury obyczajowej"

Nieco więcej światła na sprawę rzucają informacje dziennikarzy lokalnego Radia Pik. Z ich ustaleń wynika, że ciało zostało odnalezione w przydrożnym rowie. Zwłoki miały obrażenia po pobiciu i ciosach nożem. Dziennikarze przekazują, że 19-letni podejrzany jest członkiem rodziny zabitego. Mężczyźni mieli się pokłócić podczas wspólnego powrotu z pizzerii.

Reporterzy radiowi przekazali, że "sprawa jest natury obyczajowej". Dodali też, że przez kilka dni 19-latek uczestniczył w poszukiwaniach 62-latka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl, Radio Pik

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPolicjaWłocławek
Czytaj także:
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Państwo wybuduje nowy dom rodzinie z Wyryk? "Tak będzie"
Lublin
Aleksandra i Michał Żebrowscy na Jamajce - relacje instagramowe
Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia
Świat
Donald Trump
Trump poddał się badaniu MRI. Co powiedzieli lekarze
Świat
Wlecieli do środka huraganu Melissa
Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie
METEO
imageTitle
Legenda boksu wiceszefem kontrowersyjnej organizacji
Najnowsze
prad cena shutterstock_2104862663
Ważna deklaracja ministra w sprawie mrożenia cen prądu
BIZNES
24-latek został zatrzymany
Wracał z dyskoteki, chciał pomóc nieznajomemu. Został pobity, zgwałcony i okradziony
WARSZAWA
Badania archeologiczne na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Ludzkie szczątki na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
WARSZAWA
shutterstock_2274376849
Udar u młodej, niepalącej osoby bez miażdżycy? To może być niezamknięte PFO
Anna Bielecka
imageTitle
Oddała bratu szpik i już gra. Wyjątkowa postawa siatkarki
EUROSPORT
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Zapalił się materac, nie żyje 89-letnia kobieta
Trójmiasto
imageTitle
Osaka rozstała się z jednym z trenerów
EUROSPORT
Huragan Melissa na zdjęciach satelitarnych
"Najsilniejsza burza na planecie uderza w malutki punkt na mapie świata"
METEO
imageTitle
Małysz przed sezonem olimpijskim: oczekiwania są duże
EUROSPORT
Miłosz Motyka
Motyka o nagraniu z jego żoną. "To zorganizowana akcja hejtu"
Polska
cpk1
"Nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o takie transakcje"
BIZNES
imageTitle
Wielki wyczyn Jokicia. Dołączył do legend NBA
EUROSPORT
imageTitle
Spędził dwa miesiące w rosyjskim areszcie. "To nie było zbyt mądre"
EUROSPORT
Andrzej Zaucha i analityk wojskowy Ołeksandr Musijenko
Ekspert: Rosja przeprowadziła w Polsce we wrześniu misję zwiadowczą
Polska
Pożar hali w zakładzie meblarskim w Sadowie (pow. lubliniecki)
Palił się zakład meblarski. 45 zastępów strażackich w akcji
Katowice
Donald Trump
Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"
BIZNES
Ruszył proces o nękanie w sieci Brigitte Macron
Nękali pierwszą damę. Stoją przed sądem
Świat
Sprzedawali podrobione kosmetyki. Trzy osoby zatrzymane (zdj. ilustracyjne)
Podróbki perfum i kosmetyków warte 25 milionów złotych. Trzech zatrzymanych
WARSZAWA
pap_20250428_1M1
Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"
Świat
amazon magazyn shutterstock_1514808617
Tysiące osób mają stracić pracę. Fala zwolnień
BIZNES
imageTitle
Ukradł pingwina, siedział w więzieniu. Wraca "najbardziej szalony gość"
EUROSPORT
Poszukiwany Konrad Kowalski
Skrzywdził wiele Polek. "Dziewczyny go wytropiły", ale służbom uciekł przez okno
"POLSKA I ŚWIAT"
imageTitle
Cios dla kapitana Realu po El Clasico
EUROSPORT
Opady deszczu
Niebezpieczne warunki w części kraju. Są alarmy IMGW
METEO
Barbara Nowacka
Zadania domowe? Ministerstwo wyciągnęło zawleczkę, granat właśnie wybucha
Justyna Suchecka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica