Niezidentyfikowany obiekt wpadł do wody. "Dziury wykluczają, że to mógł być człowiek lub zwierzę"

Według informacji, które otrzymaliśmy na Kontakt24 , w miejscowości Osieczek niedaleko Grudziądza do zbiornika wodnego wpadł niezidentyfikowany obiekt. Do zdarzenia doszło na terenie zalanej żwirowni.

Świadkowie widzieli łunę i słyszeli huk

Obiekt wpadł do zalanej żwirowni we wsi Osieczek. KPP Wąbrzeźno

Części rakiety Falcon 9 w Polsce

W czwartek policja poinformowała, że otrzymała zgłoszenie od mieszkanki gminy Czersk (woj. pomorskie), że na jej posesję spadł niezidentyfikowany obiekt. Rzeczniczka POLSA Agnieszka Gapys skomentowała, że agencja jest w kontakcie z policją z tamtej okolicy. Jak wyjaśniła, aby się przekonać, co to za obiekt, służby muszą go odnaleźć. Według doniesień świadków obiekt ten wpadł do zbiornika wodnego i odnalezienie tej części może trochę potrwać.