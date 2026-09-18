Kujawsko-Pomorskie Ogromny pożar suszarni. Doszło do wybuchów

Pożar w suszarni. Doszło do wybuchów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wloclawek.naszemiasto.pl

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Do pożaru doszło przed południem w Osięcinach w powiecie radziejowskim.

Z ogniem walczyło 16 zastępów straży pożarnej z powiatu radziejowskiego i włocławskiego, na miejsce skierowano też Grupę Operacyjną Komendy Wojewódzkiej PSP.

Jak informowali po godzinie 12 strażacy, doszło do wybuchu zbiorników z gazem - najpierw nastąpił jeden wybuch, potem kolejny - łącznie mogło wybuchnąć pięć zbiorników.

Dwie osoby ranne, trwa dogaszanie pożaru

- Na terenie jednego doszło do pożaru i wybuchu zbiorników z gazem, znajdowało się ich łącznie 12, w tym 10 o pojemności 6 tysięcy litrów każdy, oraz dwa o pojemności 4 tysięcy ośmiuset litrów. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana ratownikom medycznym, druga osoba jest przytomna i w kontakcie - przekazał mł. ogn. mgr Patryk Wojciechowski ze straży pożarnej w Radziejowie.

I dodał: - obecnie nasze działania skupiają się na schładzaniu zbiorników, które nie uległy wybuchowi, oraz dogaszaniu płomieni w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia. Obecnie droga 62 jest zablokowana, ruchem kieruje policja. Obecnie trwa dogaszanie pożaru i schładzanie innych zbiorników. Na razie nie wiadomo co było przyczyną zdarzenia.