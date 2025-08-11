Ciągnik wbił się w budynki mieszkalne

Ciągnik rolniczy zderzył się z samochodem osobowym w Łasinie (woj. kujawsko-pomorskie). W wyniku tego doszło do uszkodzenia dwóch budynków mieszkalnych. Obyło się bez osób poszkodowanych.
Do zdarzenia doszło w niedzielę (10 sierpnia) około godziny 13.30 na drodze powiatowej w Łasinie w powiecie grudziądzkim.
13:26 - pow grudziądzki, m. Łasin - Ciągnik rolniczy uderzył w s/o a następnie, w dwa budynki uszkadzając je. Droga powiatowa zablokowana.Kierowca ciągnika pod opieką ZRM. Na miejscu 4 zastępy i inne służby.
13:26 - pow grudziądzki, m. Łasin - Ciągnik rolniczy uderzył w s/o a następnie, w dwa budynki uszkadzając je. Droga powiatowa zablokowana.Kierowca ciągnika pod opieką ZRM. Na miejscu 4 zastępy i inne służby.