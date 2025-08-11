Ciągnik wbił się w budynki mieszkalne

Łasin. Zderzenie z udziałem ciągnika i samochodu osobowego Źródło: KM PSP w Grudziądzu

Do zdarzenia doszło w niedzielę (10 sierpnia) około godziny 13.30 na drodze powiatowej w Łasinie w powiecie grudziądzkim.

13:26 - pow grudziądzki, m. Łasin - Ciągnik rolniczy uderzył w s/o a następnie, w dwa budynki uszkadzając je. Droga powiatowa zablokowana.Kierowca ciągnika pod opieką ZRM. Na miejscu 4 zastępy i inne służby. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) August 10, 2025 Rozwiń

Ciągnik rolniczy z dwoma naczepami wypełnionymi ziarnem zderzył się z samochodem osobowym, po czym uderzył w dwa budynki mieszkalne.

Kierującemu ciągnikiem oraz dwóm osobom podróżującym pojazdem osobowym nic się nie stało.

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.