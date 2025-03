Artysta rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski z Płowęża zaprojektował 55-metrową statuę Matki Boskiej Miłosiernej, która stanie w Konotopiu (województwo kujawsko-pomorskie), a także znalazł miejsce dla obecnej lokalizacji pod tę inwestycję. - Ta ogromna figura ma dłonie zwrócone do widza w geście otwartości, dające możliwość kontaktu. Nie obejmuje, ale zaprasza do siebie - mówi w rozmowie z tvn24.pl artysta.

Płowęż to niewielka wieś z 800-letnią historią położona w województwie kujawsko-pomorskim, oddalona o około dziesięć kilometrów od Jabłonowa Pomorskiego. To tu od dwudziestu pięciu lat z rodziną mieszka ceniony artysta rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski. To właśnie on otrzymał od małżeństwa Karkosików zlecenie zaprojektowania 55-metrowej rzeźby z podstawą Matki Boskiej Miłosiernej w Konotopiu.

- We wrześniu 2023 roku skontaktował się ze mną profesor Mirosław Krajewski, mój znajomy, i zapytał, czy nie chciałbym zaprojektować Matkę Boską dla Romana Karkosika. Dziękuje, że o mnie pomyślał. Bez chwili zawahania zgodziłem się, tym bardziej, że jestem człowiekiem wierzącym. Zrobiłem najpierw projekt rysunkowy, z którym pojechałem do pana Karkosika. Porozumieliśmy się bardzo szybko - mówi Adam Jakub Matejkowski.

Prace nad projektem

Od małżeństwa Karkosików dostał swobodę działania. To jego autorski projekt, do którego musiał się odpowiednio przygotować.

- Przypadek nie wchodzi tu w rachubę, mały błąd urasta wielokrotnie. Potrzebne jest myślenie przestrzenne, żeby wyobrazić sobie skalę wielkości i przewidzieć wszystko. Musi być zrobione solidnie. Byłem w Świebodzinie, gdzie nasypano górkę 17-metrów. Górka niestety siada, rzeźba pęka. Jeździłem tam, rozmawiałem z ludźmi, którzy przy tym pracowali i podzielili się bezinteresownie swoim doświadczeniem, dziękuję im za to - mówi Adam Jakub Matejkowski.

- Myśląc o Matce Boskiej, ważne było dla mnie, żeby ożywić ją w jakiś sposób, "zdjąć z piedestału". Jest tyle wizerunków Matki Boskiej, że trudno nie oprzeć się różnym pokusom. Przed projektowaniem studiowałem jej różne wizerunki, ze szczególnym uwzględnieniem dużych realizacji. Gdy rzeźbiłem model w glinie zaprosiłem do współpracy dwóch moich byłych studentów rzeźbiarzy Krzysztofa Skórę i Marka Pursa. Obydwaj tak jak ja ukończyli Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i mają w swoim dorobku duże realizacje. Miałem przekonanie że jedna głowa do takiej realizacji to za mało. W ten sposób powstała rzeźba, która w gruncie rzeczy jest bardzo prosta, ale i mądra - podkreśla rzeźbiarz.

Coś więcej niż tylko figura

Mówiąc o "zdjęciu z piedestału", artysta z Płowęża wskazuje na pochyloną głowę Matki Boskiej i chęć złapania kontaktu wzrokowego z człowiekiem. Na tym jednak nie koniec.

- Matka Boska Miłosierna ma lekko otwarte ręce. Wyciąga je, by pokazać, że chce złapać kontakt z człowiekiem. Nie obejmuje, ale zaprasza do siebie. Ta ogromna moc, która tu jest, spływa jej spod rąk łaskami. Ta myśl, która jest zawarta w tej figurze, powstała, gdy zobaczyłem kiedyś na pielgrzymce siłę młodych ludzi i ich wiarę. Jeśli ta rzeźba ma służyć ludziom, a z tą myślą została zaprojektowana, to ma coś nieść w sobie, a nie przerażać swoim ogromem. Ten ogrom ma obudzić nas wewnętrznie, a nie przerazić - zauważa Adam Jakub Matejkowski.

Figura Matki Boskiej Miłosiernej w Konotopiu będzie zrobiona w całości z wysokiej jakości betonu. Aktualnie trwają prace nad wykonaniem podstawy. W sumie całość ma liczyć 55 metrów i będzie jedną z najwyższych tego typu budowli na świecie, obok pomnika Jezusa z Rio de Janeiro (38,5 metra) i pomnika Jezusa w Świebodzinie (52,5 metra).

Wymodlone miejsce

Figura stanie tuż przy drodze krajowej numer 10, na wzniesieniu w pobliżu sanktuarium maryjnego w Konotopiu. Jak się okazuje to miejsce nie jest przypadkowe.

- To miejsce jest wymodlone. Szukając go, jeździłem w różne miejsca. Na początku była propozycja, by była to działka przy zakręcie przy jeziorze. Gdy wyobraziłem sobie tę ogromną rzeźbę i ludzi, to stwierdziłem, że to nie jest jednak to. Zmieniłem perspektywę. Pewnego razu jechałem samochodem i spojrzałem od strony Kikoła, gdzie jej będzie najlepiej. Znalazłem to miejsce. Jakby czekało na nas. Jadę, patrzę i widzę, że stoją budynki. Tylko, kto to sprzeda. Na domu było napisane, że 4,5 hektara ziemi do sprzedania wraz zabudowaniami. Wróciłem do państwa Karkosików, pan Roman powiedział żonie, by pojechała zobaczyć to miejsce. Pojechała i stwierdziła, że to dobra lokalizacja. Ot, cała historia. Tuż obok jest sanktuarium - wspomina rzeźbiarz.

Matejkowski nie ukrywa, że możliwość wzięcia udziału w tak dużym przedsięwzięciu jest dla niego czymś "niewyobrażalnym". - To wielka satysfakcja, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to nie przypadek, i że zadziałała moja potrzeba odwdzięczenia się Matce Boskiej. Dużo ludzi okazuje przy tym dużo serca. Nawet ostatnio słyszałem, że górale zrobią taniej, bo to Matka Boska. Zrobiło mi się przyjemniej. Taka atmosfera powinna budować to przedsięwzięcie - kończy artysta.

Pomnik ma stanąć w sierpniu 2026 roku. W pobliżu będzie znajdowała się infrastruktura towarzysząca, między innymi z wieloma miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi.

