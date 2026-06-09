Kujawsko-Pomorskie Niebezpieczne dla ludzi i zwierząt gąsienice w Polsce. Apel do mieszkańców Oprac. Michał Malinowski |

Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Kilka dni temu obie gminy poinformowały za pośrednictwem mediów społecznościowych o pojawieniu się gąsienic korowódki dębówki.

"Na terenie naszej gminy pojawiły się gąsienice korowódki dębówki – owada stanowiącego zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt" - czytamy we wpisie gminy Kłaj i gminy Koneck.

Gąsienica korowódka dębówka Źródło zdjęcia: Shutterstock

Gąsienice są pokryte gęstymi włoskami. Żerują nocą, najczęściej na liściach dębów. Sporadycznie można je spotkać również na jesionach, bukach, kasztanach, brzozach, śliwach, leszczynach oraz wierzbach.

"Po zmroku wędrują w szeregu w regularnym korowodzie po pniach i gałęziach. Stąd też ich nazwa - korowódka dębówka. Na jednym drzewie może być nawet 100 tysięcy takich owadów" - informuje gmina Kłaj i wyjaśnia, że "dorosła postać owada nie jest groźna, natomiast największe niebezpieczeństwo stanowią drobne, parzące włoski pokrywające ciało gąsienic".

Uwaga na gąsienice korowódki dębówki

Włoski mogą unosić się w powietrzu i powodować silne podrażnienia skóry, wysypkę, reakcje alergiczne, podrażnienie oczu, kaszel oraz trudności z oddychaniem.

"W przypadku kontaktu z włoskami gąsienicy należy: jak najszybciej umyć skórę wodą z mydłem, zmienić i wyprać odzież, unikać drapania podrażnionych miejsc, przemyć oczy czystą wodą w razie podrażnienia, w przypadku silnej reakcji alergicznej lub problemów z oddychaniem skontaktować się z lekarzem" - przestrzega swoich mieszkańców gmina Koneck.

Gmina jednocześnie przypomina, że obowiązek unieszkodliwienia gąsienic znajdujących się na prywatnych posesjach należy do właścicieli działek.

Korowódka dębówka jest gatunkiem ciepłolubnego motyla nocnego. Rozpiętość jego szarych skrzydeł wynosi około 25 milimetrów. Późnym latem do jesieni samica składa około 150 jaj w górnej części korony dębu, ale owady rozpoczynają swoją aktywność dopiero w maju. Wtedy wykluwają się gąsienice, żyjące w większych koloniach aż do przepoczwarzenia.