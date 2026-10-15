Kujawsko-Pomorskie Zmiany w szkołach. Prezydent zapowiedział pojawienie się bramek bezpieczeństwa Michał Malinowski |

Kierwiński: 24 tysiące policjantów uczestniczy w akcji w szkołach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prezydent Inowrocławia podpisał zarządzenie, które umożliwi zakup i instalację bramek bezpieczeństwa we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta.

- Chcemy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim gościom. Podnosimy standardy i dbamy o poprawę bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w mieście - powiedział Arkadiusz Fajok w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Zapewnił jednocześnie, że wszystkie placówki oświatowe w mieście są bezpieczne. - Jestem w stałym kontakcie ze służbami i dyrektorami szkół, którzy nie sygnalizują żadnych zagrożeń oraz pracują nad zwiększeniem bezpieczeństwa - dodał.

Kontrole policji w szkołach

Od piątku policjanci przeprowadzili ponad 162 tysiące kontroli w polskich szkołach i zatrzymali 187 osób. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi atakami w mazowieckich szkołach.

Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach premier Donald Tusk poinformował, że tak długo, jak występować będą sytuacje budzące niepokój, szkoły będą pod specjalnym nadzorem.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił natomiast, że akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni, a jeżeli będzie potrzeba, zostanie zintensyfikowana lub przedłużona.