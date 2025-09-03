Zjechał na przeciwległy pas, czołowo zderzył się z ciężarówką. Nie żyje

Do wypadku doszło we wtorek (2 września) około godziny 15.30 na drodze krajowej numer 91 w miejscowości Grzywna w powiecie toruńskim.
- Kierujący osobowym hyundaiem z nieznanych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym marki scania, którym kierował 50-letni mężczyzna - przekazał młodszy aspirant Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
🚨 02.09.2025 r., godz. 15:31, DK 91, Grzywna, gm. Chełmża - zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego i samochodu...Posted by KM PSP Toruń on Tuesday, September 2, 2025
W wyniku zdarzenia kierujący osobówką zginął na miejscu, kierowca ciężarówki trafił do szpitala.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Toruniu