Dziewięciolatek był świadkiem wypadku. Nie czekał

9-latek wykazał się wzorową postawą

Policjanci z Grudziądza nagrodzili za wzorową postawę dziewięcioletniego Piotra, który był świadkiem wypadku, do którego doszło w pobliżu jego domu. Chłopiec, gdy zobaczył, co się stało, zabrał kamizelkę, gaśnicę i wybiegł pomagać poszkodowanym.

Do tego zdarzenia doszło w połowie lutego w pobliżu domu 9-latka. Chłopiec wybiegł wraz z wujkiem, by pomóc poszkodowanym. Chwycił za kamizelkę, gaśnicę i ruszył ze wsparciem.

Tę godną naśladowania postawę docenili grudziądzcy policjanci, którzy nagrodzili Piotra. Odwiedzili go w szkole w Nicwałdzie w środę (12 marca). Przekazali mu list gratulacyjny oraz upominki.

Godna naśladowania postawa

- Policjanci wydziału ruchu drogowego byli bardzo zbudowani postawą Piotra, który gdy zobaczył co się stało wbiegł szybko do domu, zabrał potrzebne mu do zabezpieczenia miejsca zdarzenia rzeczy, kamizelkę i gaśnicę, i wybiegł pomagać poszkodowanym wraz ze swoim wujkiem - relacjonował aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Policjant podkreślił, że zachowanie to "jest wspaniałym przykładem właściwego wychowania przez rodziców i edukacji ze strony grona pedagogicznego".