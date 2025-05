Poszukiwany i bez prawa jazdy. 18-latek zatrzymany po szaleńczym pościgu

Do zdarzenia doszło w powiecie golubsko-dobrzyńskim

W Golubiu-Dobrzyniu policjanci zatrzymali po pościgu zakończonym kolizją 18-latka, który wcześniej chciał uniknąć kontroli drogowej. Okazało się, że był poszukiwany i nie posiadał prawa jazdy.

Do zdarzenia doszło we wtorek (6 maja) na placu 100-lecia w Golubiu-Dobrzyniu (kujawsko-pomorskie). To tam policjanci zauważyli samochód osobowy, którego kierowca miał poruszać się bez prawa jazdy.

- Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania auta do kontroli. Mundurowi włączyli sygnały uprzywilejowane i ruszyli w kierunku osobówki. Z uwagi na stojące przed skrzyżowaniem samochody, daewoo zatrzymało się przy osi jezdni. Policjanci podeszli do pojazdu i wydali polecenie, aby kierujący zjechał we wskazane miejsce i wyłączył silnik. Młody człowiek zignorował polecenie, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg. Kierowca nie zwracał uwagi na jadący za nim radiowóz i wysyłane przez niego sygnały świetlne i dźwiękowe. Nadal kontynuował ucieczkę ulicami miasta. Dodatkowo w czasie jazdy popełnił szereg wykroczeń drogowych - przekazała młodszy aspirant Marzena Wróblewska z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Zarzuty i wyrok sądu

W miejscowości Pomorzany kierowca stracił panowanie nad pojazdem, doszło do kolizji. 18-latek był trzeźwy. Pobrano od niego krew na obecność narkotyków w organizmie. Oprócz niego w pojeździe znajdowały się jeszcze dwie osoby. Żadna z nich nie ucierpiała.

- Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że 18-latek jest poszukiwany i nie posiada uprawnień do kierowania. Został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu, a następnie do prokuratury. Po przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa, śledczy zawnioskowali do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu o rozpoznanie sprawy w tak zwanym trybie przyspieszonym - poinformowała młodszy aspirant Wróblewska.

W czwartek (8 maja) zapadł wyrok. Sąd orzekł wobec podejrzanego karę dziesięciu miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonaniu prac użyteczno-społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie, nakaz zapłaty pięciu tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

