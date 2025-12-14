Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Po 14 latach kolej wróciła do jednego z najbardziej znanych uzdrowisk

Po 14 latach pociągi powróciły do Ciechocinka
Po 14 latach pociągi powróciły do Ciechocinka
Źródło: PKP PLK
W niedzielę po 14 latach kolej powróciła do Ciechocinka, jednego z najbardziej znanych uzdrowisk w kraju. W nowym rozkładzie jazdy znalazło się 13 par pociągów łączących Ciechocinek z Aleksandrowem Kujawskim i Toruniem.

W niedzielę około godziny 10.43 na dworzec kolejowy w Ciechocinku po raz pierwszy od 14 lat wjechał pociąg pasażerski. Tym samym mieszkańcy odzyskali dostęp do kolei w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, a turyści i kuracjusze do popularnego uzdrowiska.

W nowym rozkładzie jazdy znalazło się 13 par pociągów łączących Ciechocinek z Aleksandrowem Kujawskim i Toruniem, skąd można się wybrać w dalszą podróż w wybranych kierunkach.

Po 14 latach pociągi powróciły do Ciechocinka
Po 14 latach pociągi powróciły do Ciechocinka
Źródło: PKP PLK

- Kolejne miasto po latach wraca na kolejową mapę Polski. To duże udogodnienie w planowaniu podróży przez kuracjuszy i turystów, ale także dla mieszkańców Ciechocinka, którzy odtąd mogą dotrzeć koleją do pracy czy szkoły. Konsekwentnie przywracamy możliwości podróżowania do miejsc, gdzie od lat nie dojeżdżały pociągi. Sprawna realizacja inwestycji oraz udana współpraca z samorządem województwa i miasta pozwoliły na przywrócenie dostępu do kolei na trasie między Aleksandrowem Kujawskim a Ciechocinkiem - mówi Piotr Wyborski, prezes Zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A.

W planach remont dworca

Zadowolenia z powrotu kolei do Ciechocinka nie kryje burmistrz uzdrowiska Jarosław Jucewicz.

"Powrót kolei do Ciechocinka to 14 lat prób, rozmów i starań, które nie przynosiły konkretnych rezultatów. Dopiero od 2023 roku działania te zaczęły przekładać się na namacalne decyzje, podpisane porozumienia i realne inwestycje. To właśnie wtedy rozsypane przez lata elementy zaczęły układać się w spójną całość" - napisał w mediach społecznościowych burmistrz Ciechocinka.

Po 14 latach pociągi powróciły do Ciechocinka
Po 14 latach pociągi powróciły do Ciechocinka
Źródło: PKP PLK

Włodarz Ciechocinka podkreślił, że jednym z jego głównych priorytetów po śmierci poprzedniego burmistrza Leszka Dzierżewicza, była reaktywacja połączeń kolejowych oraz modernizacja dworca.

"Od początku kadencji nowego burmistrza Ciechocinka, (...) jasno określono cel: przywrócić połączenia kolejowe do uzdrowiska. Choć równolegle pojawiał się temat dworca, już pierwsze rozmowy z rządem i PKP pokazały, że kluczowa jest właściwa kolejność działań - najpierw linia kolejowa i gwarancja przewozów, a dopiero później dworzec" - napisał Jarosław Jucewicz.

Prace na linii numer 245

Jak informuje PKP PLK, Prace na blisko siedmiokilometrowej linii kolejowej numer 245 Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek polegały między innymi na remoncie toru, rozjazdów, przepustów oraz sieci trakcyjnej. Dla komfortu podróżnych na peronach w Ciechocinku (numer 1 i 2), Aleksandrowie Kujawskim (numer 2) i Odolionie jest nowa nawierzchnia, wiaty, ławki, oświetlenie oraz wygodny dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Po 14 latach pociągi powróciły do Ciechocinka
Po 14 latach pociągi powróciły do Ciechocinka
Źródło: PKP PLK

- Sprawne i bezpieczne podróże pociągiem z prędkością do 120 kilometrów na godzinę zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Jazda z Aleksandrowa Kujawskiego do Ciechocinka zajmie 10 minut, a z Torunia około 30 minut. Jest bezpiecznie na ośmiu przejazdach kolejowo-drogowych, w tym na skrzyżowaniu linii kolejowej ze zjazdem z autostrady A1 i drogą krajową numer 91 w Nowym Ciechocinku, gdzie zostały zamontowane nowe sygnalizatory i rogatki, współpracujące z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wspomnianych dróg - podkreśla Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.

Prace kosztowały 37,8 milionów złotych.

Autorka/Autor: mm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

Ciechocinek, Polskie Koleje Państwowe, Kujawsko-Pomorskie, Toruń
