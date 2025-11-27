Logo strona główna
Zakrwawiony leżał przed blokiem, zmarł w szpitalu. Trzech zatrzymanych

W szpitalu w Bydgoszczy zmarł mężczyzna, którego kilka dni temu odnaleziono zakrwawionego z ranami ciętymi przed jednym z bloków w dzielnicy Fordon. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn. Sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt.

Informację o śmierci 38-latka potwierdziła w czwartek tvn24.pl nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Życia mężczyzny niestety nie udało się uratować - powiedziała policjantka.

Nieprzytomny 38-latek trafił do szpitala w niedzielę (23 listopada). Zakrwawiony leżał przed jednym z bloków przy ulicy Brzechwy w Bydgoszczy.

- Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Fordonu, którzy zastali tam rannego i nieprzytomnego 38-latka. Funkcjonariusze udzielili mu niezbędnej pierwszej pomocy, a wezwana załoga pogotowia zabrała go do szpitala - poinformowała nadkomisarz Kowalska.

Trzech zatrzymanych

Krótko po zdarzeniu zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 32 i 46 lat, natomiast następnego dnia za kraty trafił również 43-latek. W środę (26 listopada), na wniosek policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował ich na trzy miesiące.

Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie w kierunku ciężkiego uszkodzenia ciała.

- Za tego typu przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności - przekazała nadkomisarz Lidia Kowalska.

pc

Autorka/Autor: mm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Bydgoszczy

BydgoszczPolicjaSprawy sądowe w PolsceKujawsko-Pomorskie
