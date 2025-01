Uczniowie dokleili twarz koleżanki do ciała aktorki porno. Jest decyzja sądu

Dodaje, że "podjęto także szereg działań ze specjalistami: z pedagogiem, z pedagogiem specjalnym, z psychologiem". - Były to pogadanki, różnego rodzaju spotkania. Chodziło o to, by wytłumaczyć młodzieży - po pierwsze: co się zdarzyło, po drugie: jak bardzo szkodliwe są to działania, i po trzecie: by usystematyzować pewne kwestie związane właśnie z zagrożeniem sieci i z tym, co może się zdarzyć - podkreśla Ewa Podgórska.