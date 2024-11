Policyjny dron nad pieszymi. Tak skracali sobie drogę. Nagranie

Policjanci z Bydgoszczy przy wykorzystaniu drona obserwowali zachowanie pieszych. Sprawdzali, czy nie łamią przepisów. Okazało się jednak, że wielu z nich to robi, stwarzając poważne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też pozostałych uczestników ruchu drogowego. Wśród najczęściej popełnianych wykroczeń były te związane z przechodzeniem w niedozwolonym miejscu czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Na nagraniu opublikowanym przez mundurowych widać, że bardzo wielu pieszych stwarza ryzykowne sytuacje na drodze, przechodząc w niedozwolonych miejscach czy nie stosując się do sygnalizacji świetlnej.

Spora liczba wykroczeń

"Kolejny raz zwracamy się z apelem do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze. Niech pośpiech nie będzie tym, co determinuje nasze poczynania na drodze. W pierwszej kolejności zadbajmy o swoje bezpieczeństwo sami, stosując się do zasad ruchu drogowego" - przekazała Komenda Miejska Policji w Bydoszczy.