Zasłabła i leżała na ławce. Z pomocą ruszyli policjanci

Bydgoszcz. Seniorka zasłabła na przystanku

W Bydgoszczy starsza kobieta zasłabła na przystanku autobusowym. Z pomocą ruszyli znajdujący się w pobliżu policjanci, którzy wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Po przyjeździe ratowników policjanci pomogli doprowadzić bydgoszczankę do karetki. Policja opublikowała nagranie.

Do zdarzenia doszło we wtorek (8 kwietnia) przy ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Do policjantów, którzy kontrolowali niedaleko prędkość samochodów, podeszła kobieta i poprosiła o pomoc dla seniorki.

- Jeden z policjantów natychmiast poszedł zobaczyć, co się stało, a drugi szybko dokończył interwencję związaną z przekroczeniem prędkości. Po czym również skierował swe kroki na przystanek. Tam okazało się, że pomocy potrzebowała 74-letnia bydgoszczanka, która źle się poczuła, oczekując na przyjazd autobusu - przekazała komisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Seniorka zasłabła na przystanku Źródło: KWP w Bydgoszczy

Kobieta leżała na ławce, było jej słabo i duszno, miała problemy z oddychaniem. Policjant po krótkiej rozmowie z kobietą wezwał karetkę pogotowia.

- W tym momencie doszedł drugi funkcjonariusz, po czym uniósł jej nogi, a drugi asekurował, by seniorka położyła się na plecach. Policjanci przez cały czas z nią rozmawiali, sprawdzając jej stan i samopoczucie. Jednocześnie uspokajali, że pomoc medyczna jest w drodze. Na miejsce dotarł również syn kobiety - poinformowała komisarz Kowalska.

Po przyjeździe ratowników policjanci pomogli doprowadzić bydgoszczankę do karetki.