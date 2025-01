- Kolejne dni po zdarzeniu, to ciężka i żmudna praca kryminalnych z komendy miejskiej, a także komendy wojewódzkiej. Pierwsze ustalenia doprowadziły do wytypowania dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze zaczęli tropić podejrzewanych - podał nadkomisarz Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Namierzyli podejrzanych

- Funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni ukrywają się na terenie Szczecina. W ślad za tropem, tam też udali się policjanci. Wcześniej nawiązali kontakt z kryminalnymi z komendy miejskiej i wojewódzkiej w Szczecinie. Dzięki ich pomocy, bydgoscy policjanci mogli przystąpić do realizacji. Do zatrzymania doszło we wtorek (7 stycznia) wieczorem w jednym z hoteli w Szczecinie. Mężczyźni byli zaskoczeni widokiem funkcjonariuszy. 43 i 33-latek zostali przewiezieni do Bydgoszczy, gdzie trafili do policyjnego aresztu - dodał nadkomisarz Słomski.