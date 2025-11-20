14-latek ugodzony nożem w galerii handlowej Źródło: TVN24

Jak przekazała nadkomisarz Lidia Kowalska z komendy miejskiej w Bydgoszczy, zgłoszenie dotyczące ugodzenia nożem w centrum handlowym na ulicy Jagiellońskiej policja otrzymała około godziny 14. Pracownicy ochrony oświadczyli, że w jednej z kabin przebieralni zaatakowany nożem został 14-latek. Chłopiec z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jak ustaliła reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska, przeszedł operację, ale wciąż jest w stanie ciężkim.

- Sprawa prowadzona jest w kierunku usiłowania zabójstwa. Śledczy działali w centrum handlowym, sprawdzali dowody, zabezpieczali monitoringi, rozmawiali ze świadkami. Udało się także zabezpieczyć narzędzie tej zbrodni - relacjonowała reporterka w piątkowy poranek.

Zatrzymany 21-latek

Kowalska dodała, że pracownicy ochrony na terenie sklepu ujęli 21-latka. Został przewieziony do komisariatu.

Zatrzymany 21-latek był trzeźwy. Kowalska przekazała, że za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet do dożywotniego więzienia. 14-latek został ugodzony w brzuch.

