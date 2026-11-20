Kraków Prokuratura zdecydowała, co z ciałem zamachowca z Krakowa Piotr Krysztofiak |

Gibała o przekazaniu ciała zamachowca na cele naukowe Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Na początku tygodnia prokuratura informowała, że osoba najbliższa 24-latkowi zgłosiła się z chęcią odebrania jego ciała. Zastrzegano jednocześnie, że zwłoki nie zostaną oddane rodzinie do czasu wykonania dodatkowych badań.

W piątek naczelnik Małopolskiego Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prokurator Eryk Stasielak poinformował, że badania zostały przeprowadzone i w najbliższych dniach prokuratura planuje wydać ciało zamachowca rodzinie lub - gdyby nikt z bliskich się nie zgłosił - gminie Kraków, na której wówczas spoczywałby obowiązek pochówku.

Śledczy nadal czekają na szczegółową opinię z sekcji zwłok, która przyniesie odpowiedź na pytania, czy sprawca znajdował się pod wpływem na przykład środków odurzających.

Najnowsze ustalenia prokuratury

Według najnowszych ustaleń śledczych 24-latek pokonał trasę z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa, zatrzymując się po drodze w jednym miejscu. Na podstawie monitoringu stwierdzono, że do centrum miasta wjechał od alei Juliusza Słowackiego, przejechał między innymi przez Plac Biskupi, a następnie ulicą Szczepańską wjechał na Rynek Główny. Na rogu Rynku - przy ul. Szczepańskiej i Sławkowskiej oddał pierwszy strzał - śmiertelnie raniąc obywatela Wielkiej Brytanii.

Jak przekazał prokurator Stasielak, na podstawie łusek znalezionych między innymi w samochodzie, na Rynku i w ogródkach kawiarnianych obliczono, że w Krakowie zamachowiec oddał ponad 100 strzałów. Dokładna liczba - wskazał prokurator - nadal jest weryfikowana.

Według ustaleń prokuratury 24-latek miał pozwolenie na 10 sztuk broni palnej. Zarejestrowane na siebie miał natomiast dwie sztuki - karabin AR-15 i pistolet Glock. Prokuratura Krajowa planuje przesłuchać świadków w wątku dotyczącym wydawania mu pozwolenia na broń - to mogą być na przykład lekarze, psycholodzy.

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- Na pewno chcemy wszechstronnie wyjaśnić kwestię posiadania broni palnej przez sprawcę. To jeden z wątków tego śledztwa - podkreślił prok. Eryk Stasielak.

Śledczy starają się także dotrzeć do osób, które w czasie ataku znajdowały się na ul. Grodzkiej i mogły być świadkiem oddawania strzałów w kierunku dziecka, które zostało na ulicy i szczęśliwie uniknęło kul. Nagrania przedstawiające ten moment trafiły do sieci. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że są autentyczne.

Rozważano przekazanie ciała na cele naukowe

Wcześniej prezydent Krakowa Łukasz Gibała informował, że ciało 24-letniego mężczyzny - jeśli nie zgłosi się po nie nikt z rodziny - zostanie przekazane na cele naukowe. Prezydent zapowiadał, że będzie chciał przekazać zwłoki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeśli uczelnia wyrazi na to zgodę.

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Atak w Krakowie

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Dotychczas w szpitalach przebywa osiem osób.

Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu dwa dni później.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.