Rano wjechał w budynek cukierni

Jaguar wjechał w cukiernię w Zakopanem Źródło: KP PSP w Zakopanem

W sobotę około 5.30 do służb wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu na ul. Droga do Olczy w Zakopanem. - Kierujący samochodem osobowym marki Jaguar otarł się o auto jadące z naprzeciwka, po czym prawdopodobnie wykonał gwałtowny manewr w prawo, wjechał na chodnik, uderzył w krawężnik, zderzył się ze słupem i wjechał w drewniany budynek cukierni - przekazał mł. bryg. mgr inż. Andrzej Król-Łęgowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Nie ma osób poszkodowanych. - Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, w pojeździe marki Jaguar nie było nikogo. Samochodem, o który się otarł, podróżowały dwie osoby - dodaje.

Sprawą zajmują się policjanci, zabezpieczono między innymi nagrania z kamer monitoringu.

