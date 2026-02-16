Atak nożownika w Zakopanem. "Trwa obława"

Kobieta wracająca w poniedziałek około godziny 18 do domu została zaatakowana nożem przez nieznanego mężczyznę. Doszło do szarpaniny, w trakcie której napastnik ugodził ją w okolice brzucha.
Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem starszy aspirant Maciej Kasprzycki poinformował, że doszło do ugodzenia nożem kobiety na ulicy Olczy. - Na miejscu trwają czynności zmierzające do weryfikacji przebiegu zdarzenia. Rozpatrywane są wszelkie hipotezy - przekazał.
Rzeczniczka małopolskiej policji Anna Zbroja przekazała natomiast, że poszkodowana zdołała się oswobodzić i uciekła do najbliższych zabudowań, gdzie poprosiła o pomoc.
Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Kobieta, mieszkanka zakopiańskiej Olczy, została przetransportowana do szpitala. Była przytomna. Lekarze walczą o jej zdrowie.
Poszukiwania sprawcy
- Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania sprawcy. Trwa obława na napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności zdarzenia - powiedziała rzeczniczka policji.
